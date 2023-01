Así será el clima astrólogico para este 17 de enero del 2023

Con el ingreso de la Luna en Sagitario hay una suerte de euforia y excitación. Entusiasmo. Siempre asocio a Sagitario con la alegría, será por su regente Júpiter que nos invita a la expansión. Y esta Luna se encuentra ahora en trígono (un auspicioso aspecto) con el tránsito de Júpiter en Aries. Por eso la idea de iniciativas, de fuerza, empuje, de ir para adelante, que contagia motivación. ¿Y Leo, el tercer signo de fuego de la tríada? Toma toda esta energía posicionándose con seguridad y confianza. Un cielo muy favorable para los tres signos.

Hoy es Semilla Planetaria Amarilla en el Sincronario Maya

Vivir es como manejar en medio de un banco de neblina, no puedes ver más que unos metros mas allá. Sin embargo sabes que hay un camino.

¿Te a pasado eso alguna vez? De quedar atrapado en un banco de neblina, sin visibilidad. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos igualmente desorientados, no entendemos lo que el Universo quiere de nosotros, no sabemos cual es el próximo paso, ni sabemos qué hacer o a donde ir. Es una sensación muy angustiante, el miedo a la incertidumbre. Pero no temas, Dios todo lo sabe. Él puede ver más allá. Confía. En esos momentos donde caminamos casi a ciegas, conviene manejar despacio, estando atento a las señales y a los demás vehículos que se cruzan en el camino. En la vida es lo mismo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Cada día me sorprendo y acepto con alegría lo que la vida me propone. Vivo en un eterno presente.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

