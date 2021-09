Así será el clima astrológico para este 26 de Septiembre del 2021

Piscis: hoy dedícatelo a vos, podes hacerlo, te lo mereces. Ese tiempo de escucharte, de pensarte, de observarte. Mirarte al espejo sin miedos y hacer algunos cambios si lo crees necesarios. Cáncer: un domingo sensorial, para disfrutar de los placeres de una buena comida, un buen vino, ver series sin culpa de no estar haciendo algo productivo. Disfrutar. Escorpio: venus en tu propio signo te propone intimidad a solas, de a dos.

Tauro: la impaciencia no es una buena consejera, te empuja a acelerar las cosas y esto puede entorpecer el curso natural de la relación. Tenelo en cuenta.

Hoy es Enlazador de Mundos Cósmico Blanco en el Calendario Maya

Ama tu trabajo. Cada uno de nosotros nació con un don. Cuando tienes una vocación, amas lo que haces con tal pasión que no te imaginas haciendo otra cosa que eso que amas. Lo amas tanto que inviertes todo el tiempo, y toda la energía en cumplir tu sueño, no importan las horas que pasan, no sientes el cansancio, porque disfrutas tanto haciendo lo que amas que esa vocación te lleva a cumplir tu meta. Con todo lo demás es lo mismo. El amor es esa fuerza imparable, es lo que te impulsa a hacer, a seguir. Desarrolla tus dones y talentos. La vida te mostrará el camino. Pero de todas, la misión más importante es amar.

AFIRMACION DEL DIA

Amo y me entrego sin límites a los dictados de mi corazón.

