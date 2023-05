Así será el clima astrológico para este 29 de mayo del 2023

Arrancamos la semana. Con el Sol que transita en Géminis invitándonos a la creatividad en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Romper las rutinas. Hacer las cosas de una manera diferente, generar algunos cambios. Me gustaría focalizarme un poco en el aspecto de Plutón en Acuario, para hablar de revalorizar nuestro pasado, las personas que formaron parte de el, todo lo compartido juntos. Es probable que diferentes personas del ayer vuelvan al presente, en parte para recordarte todo el camino transitado.

Hoy es Guerrero Cristal Amarillo en el Sincronario Maya

Crear, improvisar, hará más interesante tu vida. Si tienes todo planeado, todo estratégicamente calculado, tu vida es demasiado aburrida. No hay lugar para improvisar en ella, no tienes espacio para asombrarte, para dejar que la vida te muestre el camino. Rompe las estructuras. La sal y la pimienta de la vida es esa brecha por donde el Universo se filtra y te sorprende. Vive sin demasiados planes, aprende a improvisar más seguido, crea sobre la marcha… abrete a nuevas relaciones, otras actividades… Lo nuevo está por llegar, no lo conoces (si lo conocieras ya no sería algo nuevo). Date la oportunidad que la vida te sorprenda.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro mil maneras de vivir la vida. Improviso a cada instante. Creo.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero