Así será el clima astrológico para este 3 de Noviembre del 2022

Sagitario: palabras, pensamientos. Todo esta en movimiento. Las relaciones de pareja no están estáticas. La flexibilidad y saber adaptarse es la clave en el amor. Aries: el negocio más grande es hacer lo que te gusta. No importa cuánto dinero ganes, si no haces lo que amas estas perdiendo lo más valioso de tu vida: tiempo y felicidad. Enfócate en tu deseo. Leo: de vez en cuendo esta bueno perder la cabeza, hacer cosas irracionales, escuchar al corazón aunque no tengamos muy claro los por qué.

Hoy es Luna Cósmica Roja en el Calendario Maya

Cuando llamas a un ángel, abres un canal de Luz con los Planos Superiores. Una de nuestras misiones, cuando encarnamos, es "traer Luz aquí en la Tierra". Cada vez que meditamos solos o en grupo, cada vez que encendemos una vela con un sentido sagrado y ceremonial, cada vez que invocamos la asistencia del mundo angélico, estamos abriendo una brecha, estamos propiciando un canal de Luz entre el Cielo y la Tierra. Esta es una de nuestras misiones, cuantas más personas se junten pidiendo Luz y asistencia, están creando una masa crítica de energía que eleva la vibración del Planeta.

AFIRMACION DEL DIA

Soy un canal de Luz, soy un instrumento de los ángeles y de Dios.