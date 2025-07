Carolina Papaleo y su papá, Osvaldo Papaleo, son históricos. Ella, con más de 38 años de trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Él, un referente que puede definirse como periodista, militante, director de canales, productor y hasta futbolero empedernido, fanático de Estudiantes.

En una charla íntima con Revista CARAS, ambos repasaron su trayectoria, pero también hablaron de los sucesos que los marcaron como familia, de la relación que mantienen hoy en día y hasta de los momentos en los que no estuvieron de acuerdo. Una entrevista que repasa el pasado, el presente y el futuro de los dos y que puede ser disfrutada en la edición impresa .

Foto: Revista CARAS

Carolina Papaleo y Osvaldo Papaleo: el secuestro del periodista, el peso del apellido y la armonía con la soledad

Osvaldo recuerda los días en familia, cuando Carolina era pequeña. La define como una niña tranquila, nada conflictiva y de inmediato añade que su casa era libre y estaba abierta, que siempre había gente y que “todo actor que no tenía familia se quedaba”. Sin embargo, después vino el proceso militar y eso “fue muy duro”. “Cuando me llevaron, mi mujer estaba prohibida y mi hermana también estaba presa. Todo era un caos”, dice.

De inmediato, Carolina Papaleo toma la palabra y rememora lo que sintió en ese momento. “El día que lo secuestraron había gente en casa. Yo me fui a dormir y oí cuando djeron ‘Papaleo, lo venimos a buscar’ y escuché el momento en el que papá se ponía los zapatos. Entraron a mi habitación y me hice la dormida. Al día siguiente, mi mamá me cuenta que se lo habían llevado.”, explica.

Foto: Revista CARAS.

La profesión y la vocación también tiene un lugar importante en la entrevista que concedieron. Carolina Papaleo cuenta que apenas salió de secundario definió su futuro como actriz, mientras que Osvaldo Papaleo no puede evitar marcar que le hubiese gustado que su hija fuese arquitecta. Sin embargo, también reconoce que la va a ver al teatro y que le parece una gran actriz que le acordar a Irma, aunque “más atrevida” que “hace cosas que su madre nunca hubiera hecho”.

En ese apartado, Carolina también habla del peso y las ventajas del apellido. Lo define como un IVA que no siempre es el mejor y revela que a veces le ha jugado a favor y otras en contra, porque sus padres “hicieron muchos amigos, pero también otra tanta cantidad de enemigos”.

Por último, Carolina y Osvaldo Papaleo hablan de la soledad. Él dice que no le gusta, pero que se la “banca” y no la sufre. “Miro televisión, noticieros y escucho la radio. Busco actividades porque sino la cabeza se estanca. No puedo estar afuera de la sociedad. Dos veces por semana hago pilates. Los grandes nos tenemos que cuidar para darle menos problemas a los hijos”, cierra. Ella, explica que disfruta de estar en su casa “y si es temprano, mejor”.

Foto: Revista CARAS.

La entrevista a Carolina Papaleo y Osvaldo Papaleo en revista CARAS deja ver la complicidad de ambos, el compañerismo a lo largo de los años y una conexión más que destacable. Dos emblemas que decidieron abrir las puertas de su casa y revelar la intimidad de su vida y de su día a día.