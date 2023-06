Así será el clima astrológico para este 8 de junio del 2023

Hoy una bella Luna en Acuario que nos trae innovación. Nos propone buscar otras alternativas y opciones. Hacer algo diferente, cambiar. En buen aspecto con Géminis nos invita a la creatividad, a ponerle un poco de color a nuestras vidas. Como hago que mi día sea más bello. También una búsqueda de despegarnos un poco de la realidad y los problemas, volar, imaginar, soñar otras realidades posibles. Este es el principio del cambio. Lo que hoy es una idea, mañana puede ser nuestro futuro, si lo planeamos y construimos con determinación.

Hoy es Enlazador de Mundos Solar Blanco en el Sincronario Maya

Trabaja de tal manera, que al llegar al final del día estés satisfecho y orgulloso de vos mismo. No hay cansancio más placentero que al llegar el final del día y uno recorre mentalmente todo lo que hizo, reconoce que trabajo para conseguir sus sueños y avanzó en dirección a ellos. Siempre anoto en mi agenda pequeños objetivos relacionados con mis metas personales, mails, llamadas telefónicas, entrevistas… al final del día voy marcando con un tilde los objetivos que cumplí y aquellas cosas que me quedaron por hacer. No me propongo metas mas grandes de las que se que podré realizar ese día. Y siento una gran alegría cuando compruebo que la mayoría de mis propósitos diarios fueron cumplidos.

AFIRMACION DEL DIA

Amo mi trabajo. Cada mañana me despierto sabiendo que algo importante voy a hacer hoy.

www.brujitomaya.com