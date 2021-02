Clima astrológico para el 23 de Febrero del 2021

Leo: siempre se puede un poco más. Para Leo no hay imposibles. Traza un plan de acción, estrategias, objetivos y luego ponete en marcha. No necesitas nada más. Sagitario: el Sol entro en cuadratura para recortarte que no todo es diversión. Para que las cosas funcionen vos tenes que hacer tu parte. El equilibrio se logra con un 50% de placer y un 50% de responsabilidad. Géminis: la palabra es uno de tus puntos fuertes. Poder de disuasión. Tauro: no le tengas miedo a la ambición. Vos podes más de lo que crees. Aceptá el éxito.

HOY ES MONO RITMICO AZUL en el Calendario Maya

Cuando eres feliz, no importa en que lugar del mundo vivas, llevas tu felicidad de viaje a ese lugar. Las personas felices siempre están bien, se adaptan a todo tipo de circunstancias, encuentran en todo motivo de regocijo. Las personas insatisfechas no importa cuanto tengan, o lo que les falte, siempre encontrarán excusas para quejarse. La felicidad y la insatisfacción son dos estilos de vida. Las personas insatisfechas llevan su insatisfacción de viaje, como una mochila. Las personas felices, en cambio, tienen la cualidad de sembrar la alegría en la tierra que pisan, no importa que tengan que empezar desde cero, no importa cuanto tiempo les lleve su viaje, ellos estarán siempre contentos. Este tipo de personas son las que sanan el mundo.

AFIRMACION DEL DIA

La alegría es mi Ley de Vida, irradio y contagio felicidad a todos los que me rodean. Soy un reactor nuclear de bienestar.

