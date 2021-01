Clima astrológico para el martes 12 de Enero del 2021

La Luna y Venus en Capricornio, el romantisismo se hace presente. Ábranle la puerta al amor. Buena comunicación en la pareja. Virgo: excelente comunicación entre padres e hijos, diferentes miradas que se combinan. La diferencia generacional aporta otra visión. Tauro con Urano y Marte a pura energía. Por momentos explosivos, reaccionando de manera intempestiva. En todos los casos: pensar antes de hablar.

HOY ES LUNA ELECTRICA ROJA en el Calendario Maya

Proyecto de vida es Vida. A veces siento que no me alcanza una sola vida para hacer todo lo que me gustaría hacer. Siempre tengo un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. ¡Mientras haya un proyecto me siento vivo! Un emprendimiento, un viaje, hacerle arreglos pintorescos a la casa, escribir un nuevo libro, hacer un taller, por pequeño o grande que sea cada proyecto te da una dirección, un norte… La energía mueve energía. Siempre que te pones en campaña para hacer algo, se mueven los engranajes de la gran maquinaría divina y aparecen otras oportunidades.

AFIRMACION DEL DIA

Mi vida esta llena de proyectos e iniciativas. Me despierto cada mañana con alegría sabiendo que me espera un día maravilloso, lleno de cosas que amo hacer.

