La nueva vida del Turco Naim a un año de su separación de Emilia Attias: emprendimientos, deportes de riesgo y doble nacionalidad

El Turco Naim y Emilia Attias se separaron en 2024 tras 20 años de amor y una hija en común. Tiempo después, ambos rehicieron sus vidas. Ella está en pareja con el empresario Guillermo Freire mientras que el humorista se mudó a Ecuador y apuesta a su emprendimiento gastronómico.

La nueva vida del Turco Naim a un año de su separación de Emilia Attias

Luego de estar juntos durante 20 años y tener a su hija Gina, la historia de el Turco Naim y Emilia Attias llegó a su fin en mayo de 2024. En aquel entonces, la expareja enfrentó versiones de infidelidades que rápidamente salieron a desmentir.

A un año de la ruptura amorosa, El Turco Naim atraviesa una etapa muy distinta a la que tenía en Buenos Aires con la joven. Tal es así que decidió mudarse a Montañita, una de las ciudades balnearias más populares de Ecuador, y abrir un bar frente al mar. Aunque este no es el único emprendimiento gastronómico que posee ya que cuenta con otros más.

Debido a su rol de padre, el artista viene seguido al país para pasar tiempo con su primogénita de 8 años. Por esta razón, sus días se dividen entre suelo ecuatoriano y argentino.

El Turco Naim y su hija Gina.

En su paso por Almorzando con Juana Viale meses atrás, contó: "Yo voy desde hace treinta años. Hemos ido con Emilia, con la nena desde que tiene seis meses. Llegué ahí hace tres décadas porque yo venía surfeando por toda la costa: hice Chile y Perú. Cuando llegué en ese momento a Montañita no había nada, un restaurante nada más".

En dicha nota, también aseguró que su decisión de instalarse allí fue para mantener distancia de la madre de su hija y comenzar un nuevo capítulo. “Cuando me separé, hablábamos y le dije ‘mirá, me quiero acomodar un poco, me voy un tiempo allá. Vos fijate, yo necesito bajar un poco a tierra’. Porque venía por el pasto y volví a la ruta”, reveló.

El Turco Naim

Este importante giro en su vida también vino acompañado de una faceta ligada al deporte extremo. A través de su cuenta de Instagram, el humorista reveló que aceptó ser copiloto en el Rally de Recreo junto al piloto Ignacio Fotheringam en Catamarca este 13 de julio.

“Por arrancar esta aventura. Gracias, Ignacio Fotheringam, por sumarme a esta locura”, escribió, feliz y entusiasmado por esta nueva experiencia, en su red social. Tras meses de preparación y mucha disciplina, El Turco Naim incursionará como copiloto, lo que significa que deberá leer la hoja de ruta y asistir al conductor durante todo el recorrido. Sin dudas, su pasión por el automovilismo influyó en su decisión de aceptar este reto.

El Turco Naim

Además, en sus posteos deja en claro que en Ecuador sigue practicando surf y que ama los deportes acuáticos. En una de sus publicaciones, escribió a corazón abierto sobre esta nueva etapa: "La felicidad es tan simple. Encontrarse, encontrar nueva gente que te haga vibrar, nuevas metas y nuevos motivos para sentir".

En cuanto a si está en pareja nuevamente, el artista prefiere no hacer declaraciones por el momento y se limita a mostrar sus paseos con Gina, su restaurante y sus hobbies. De esta manera, la nueva vida del Turco Naim a un año de su separación de Emilia Attias se basa en emprendimientos, deportes de riesgo y doble nacionalidad.