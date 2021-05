Clima astrológico para el miércoles 26 de mayo de 2021

Leo: por que siempre pensas que el mundo está en tu contra. Afloja con el síntoma de paranoia y toma la vida como es, de manera más fluida y armónica. Aries: siempre vas tres pasos adelante que los demás. Visión de futuro y claridad de objetivos. Personas importantes que determinan tu presente. Sagitario: limpieza de relaciones. Renovarse es vivir y con nuestros vínculos pasa lo mismo. Como dice el refrán agua que no haz de beber dejala correr. Los amigos tienen que ser un apoyo no una carga.



HOY ES NOCHE RESNANTE AZUL en el Calendario Maya



El éxito es una pizca de creatividad, una pizca de trabajo, otra pizca de amar lo que haces y tres cucharitas de disfrutarlo. Conserva esta receta como si fuera un libro de cocina: “La cocina del éxito”. La creatividad es solo el principio de algo mucho más grande. Luego es necesario llevar tus ideas a la práctica, con perseverancia y trabajo. Si tu no llevas adelante tus ideas ¿quién va hacerlo? Vence los miedos y resistencias y ponte manos a la obra. Para eso es necesario amar mucho lo que haces, si tienes esa vocación dentro tuyo nada en el mundo te detendrá. Será imposible desoír esa voz interior que te pide crear. Y por último ¡disfrútalo! Aprende a relajarte en medio de la acción y a disfrutar con lo que haces.



AFIRMACION DEL DIA

Aprendo a disfrutar del proceso en cada cosa que hago.

www.brujitomaya.com