Clima astrológico para el viernes 29 de mayo

Ingresa Mercurio en Cáncer ¡Se reactiva todo el panorama financiero! Vamos Cancerianos, Escoropianas y Piscianos, cambió el cielo en materia económica para ustedes.

Libra: el hogar es tu refugio, donde recargar baterías. Necesitas volver a casa para hacer lo que te gusta, y encontrar la paz. Leo: los más jóvenes traen esa nueva energía y conocimientos de avanzada. Acepten el paso del tiempo y que hoy las cosas se hacen diferentes. Nuevas tecnologías. Virgo: preguntas.

HOY ES DRAGON SOLAR ROJO en el Calendario Maya

Crear, improvisar, jugar, hará más interesante tu vida. Si tienes todo planeado, todo estratégicamente calculado, tu vida es demasiado aburrida. No hay lugar para improvisar en ella, no tienes espacio para asombrarte, para dejar que la vida te muestre el camino. Rompe las estructuras. La sal y la pimienta de la vida es esa brecha por donde el Universo se filtra y te sorprende. Aprende a improvisar, juega más seguido, improvisa sobre la marcha… abrete a nuevas relaciones, otras actividades, lo nuevo está por llegar, no lo conoces (si lo conocieras ya no sería algo nuevo). Date la oportunidad que la vida te sorprenda.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro mil maneras de jugar el juego de la vida. Improviso a cada instante. Creo.