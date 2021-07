Este es el clima astrológico para el 16 de Julio del 2021

Aries: las convicciones son fundamentales al emprender un proyecto. Para convencer a los demás primero tenes que estar convencido vos mismo. Estudia primero el terreno antes de lanzarte al 100% en un proyecto. Leo: las nuevas generaciones aportan sangre nueva a la v familia. Venus siempre presente. Los años nos dan una ueva mirada sobre situaciones y relaciones. Sagitario: suaviza la comunicación en la pareja. No seas tan directa. Esta bien decir o que pensas pero siempre con diplomacia.

HOY ES MAGO RITMICO BLANCO en el Calendario Maya

Cuando te dices NO, empiezas a cortar el flujo de abundancia. NO puedo…, NUNCA lo lograré, otros sí pero yo NO, es muy difícil, el éxito solo a unos pocos le pasa, pero NO me sucederá a mi. Esta y frases peores repetimos una y otra vez en nuestras cabezas. ¿Cómo piensas lograr algo si escuchas todo el tiempo a ese saboteador interno? Empieza a cambiar esas frases por otras que te alienten y estimulen: ¡Estoy mejorando! ¡Cada vez lo haré mejor! ¡El éxito es posible, otros pudieron y yo también podré! ¿Sientes la diferencia? Chequea como está tu energía cuando te repites mensajes negativos, y cómo te sientes cuando todos tus pensamientos apoyan tu ser.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy abierto a que todo lo bueno me suceda. Acepto la llegada de la abundancia a mi vida.

