Delfi Ferrari contó el horror que vivió tras usar maquillajes falsos

Delfi Ferrari impactó a sus miles de followers luego de exhibir cómo le quedó el rostro por usar maquillajes falsos. En diálogo con CARAS, la influencer de 26 años contó que se dio cuenta que se trataban de réplicas de marcas internacionales después de una grave reacción alérgica por la tuvo que consultar con especialistas.

"Recibí productos por canje, eran imitación de grandes marcas internacionales. Yo sospechaba que estos maquillajes no eran verdaderos, nunca lo comprobé pero si dudaba porque me los regalaban y cuando vi la página salían súper baratos. De todos modos, decidí usarlos para los tutoriales que estaba haciendo. Después de uno o dos días, me empecé a brotar toda la cara, no podía ni abrir los ojos y esto derivó en una conjuntivitis", confesó la modelo.



(Imagen de su cuenta oficial de Instagram @delfiferrari)

Luego, la joven argentina continuó: "Enseguida estas dos marcas se contactaron conmigo. Antes de contar mi experiencia en las redes me informé, consulté con oftalmólogos y oculistas para ver qué me estaba pasando y me dijeron que se trataba de una conjuntivitis que surgió de esto. De inmediato, miles de chicas me mandaron imágenes y me contaron acerca de experiencias similares".

"A raiz de esto, me recomendaron ver un documental disponible en Netflix, Sociedad de consumo, en el que explican bien cómo funciona este mercado y cómo producen este tipo de cosméticos compuestos, en muchos casos, por ingredientes como por ejemplo materia fecal y orina de animales. Me quedé impresionada con la cantidad de personas que se contactaron conmigo después de exponer mi caso", manifestó la

estrella de las redes sociales.

Delfi decidió exponer lo sucedido para que hechos como estos tomen más visibilidad y para que los consumidores sean más selectivos a la hora de comprar, ya que las consecuencias pueden ser relamente severas. Explicó además que por lo general los venden en showrooms en los que especifican que son productos importados pero en realidad no. "Muchas veces así caemos", finalizó la celebrity digital.

Por Juan Cruz Cabral Lodoli y Victoria Fridman