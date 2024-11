Coser el tiempo a través de los Universos Femeninos

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde niña, siento una fuerte conexión con los colores y las formas. Pasaba horas dibujando y creando mi propio universo multicolor. Desde entonces, me dejo llevar y plasmo lo que siento desde un lugar muy lúdico, conectada con mi niña interior, que siempre fue mi refugio. Mi formación proviene en parte del diseño gráfico, aunque también asistí a varios talleres, como el de Juan Doffo. De todas formas, busco seguir mi intuición y experimentar con técnicas propias. Mi estilo es figurativo, con toques de realismo mágico, lo que me ayuda a plasmar mi universo femenino.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi espacio de trabajo es un lugar sagrado, lleno de luz. Un lugar donde no existe el tiempo y que me lleva a otras dimensiones. Antes de pintar, como si fuese un ritual, paso un tiempo mirando el río y caminando por un pequeño bosque. Me empapo de la naturaleza y me dejo influenciar por la madre tierra. Es allí dónde encuentro respuestas e inspiración. Tengo una comunicación muy fluida con ella, la madre tierra. Nos ayuda a no rendirnos, porque ella sabe de renacimiento. El río me ayuda a no estancarme, porque el agua sabe de movimientos: fluye y no se aferra a nada. Y la luna sabe de ciclos: enseña, por su propia experiencia, que siempre se vuelve a brillar después de la oscuridad.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

Pinto especialmente con acrílico, pasteles a la tiza y bordados. Hace dos años, me sumergí en el mundo del bordado, que aplico a mis obras en bastidor. He estado experimentando con esta técnica desde que tengo uso de razón: en el taller de mi abuela, que era modista, con un pedazo de tela y botones, creaba mi propio universo de colores y texturas. Cuando bordo, siento que estoy cosiendo el tiempo: con cada puntada, queda atrapado ese instante eterno. Los pensamientos y sentimientos quedan en aquel micromundo entramado de hilos y texturas. Es un desafío hermoso conectar con la técnica del bordado a través de estos universos femeninos. Es algo complejo y profundo a la vez.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Actualmente, estoy participando con mis obras bordadas en un espacio de arte en CABA. Mi idea es seguir mostrando mi arte en distintos lugares más allá de Argentina. Aunque ya he expuesto en el exterior (España, en la Galería Al Xaraf de Sevilla, y en Francia, en el Grand Salon d’Art abordable de París), me gustaría presentar esta nueva etapa de mi trabajo.

Instagram: @julietamoraarte

Celular: 1159385007

Mail: [email protected]