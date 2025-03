LACROIX Studio desde MENDOZA a gran ESCALA

CREDITO CARAS

En Mendoza, hemos realizado varios proyectos de este tipo, Oficinas y Co-Working, siguiendo la tendencia global que hoy se impone.

Son edificios que están proyectados y dirigidos a las nuevas MODALIDADES de trabajo, donde los seres humanos se CONECTAN, forman equipos o comunidades, también se POTENCIAN, generando una nueva CONFORMACIÓN a la hora de trabajar.

Estos edificios ofrecen a sus usuarios todas las comodidades tanto en sus AMENITIES como en sus oficinas privadas.

Cuentan con grandes SEATINGS en diferentes formatos, rincones con mayor privacidad, salas de reuniones individuales, auditórium, kitchenettes completas, baños públicos, duchas y lockers, espacios exteriores como terrazas con sorprendentes vistas a la ciudad y a la Cordillera de Los Andes.

Un gran LOUNGE donde los usuarios pueden realizar sus actividades, como desayunar, almorzar como así también interactuar fuera de sus oficinas.

La elección de sus materiales, paleta de color, acabados especiales, revestimientos, diseño de mobiliario a medida, iluminación han sido meticulosamente seleccionados de acuerdo a la arquitectura de cada una de las unidades y de sus Amenities.

Maderas naturales, diferentes revestimientos en muros, metales, wallpapers, gigantografías montadas, uso de color, alfombras, cueros, panas, gasas, telones, murales realizados en grafito, vistieron los interiores de estos Edificios.

En este tipo de proyectos, he preferido diseñar espacios donde las personas se sientan LIBRES, descontracturadas, para que sus usuarios disfruten cómodos sus horas laborales teniendo sensaciones de relax y confort.

Al mismo tiempo me gusta generar DINAMISMO, diferentes SPOTS, paletas de color, PROVOCAR los sentidos e inclusive me he permitido sumar un poco de humor en sus recorridos.

Los espacios de trabajo deben alentar, estimular, crear nuevas ideas, es por esto que cada uno tiene su propia impronta de DISEÑO relacionado al concepto de cada Edificio.

Se incorporaron también recursos como el diseño de la SEÑALÉTICA, con cartelería retro iluminada en algunos casos, corpóreos en acrílico color cobre, blancos y negros, vinilos, metales, diferenciando las diferentes áreas y ordenando sus recorridos.

Trabajar nos lleva muchas horas al día por lo que estos ESPACIOS tienen la responsabilidad de brindar un buen funcionamiento, adaptándose a las necesidades de sus usuarios, recreando diferentes ambientaciones y sensaciones que estimulen la creatividad y el confort que sin dudas contribuirán a lograr mejores resultados en las tareas que realizan quienes los habitan.

Las diferentes ATMÓSFERAS logradas acompañan las jornadas laborales de estos proyectos con el deseo y el objetivo de que TRABAJAR sea un verdadero PLACER.

Ph: Valeria Méndez