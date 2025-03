Alma en Flor Designs: “cómo convertí mi pasión por el arte en un emprendimiento con propósito”

CREDITO CARAS

Mi nombre es Paola Roccatagliata, aunque todos me conocen como Poli. Tengo 47 años, estoy casada y tengo 3 hijos de 16, 14 y 8 años. Soy Licenciada en Relaciones Públicas y Cocinera Profesional. Con la maternidad decidí dejar de trabajar para poder dedicarme a ellos. Pero durante ese tiempo, comencé a tomar clases de pintura sobre porcelana para tener mi momento de recreación. Todo lo que elegía para pintar eran motivos florales y botánicos. Más adelante, hice un curso de jardinería que me pareció fascinante y después seguí con cursos de arreglos florales.

En la pandemia, sentía que necesitaba seguir pintando y sumé a mi vida diferentes cursos de pintura con acuarelas. Me gustó tanto y me hacía tan bien, que me quedaba todas las noches pintando hasta muy tarde con linda música haciéndome compañía. Lo que comencé a hacer como algo que me daba placer, sin saber lo que vendría después, se convirtió en una verdadera pasión. Sentí que había encontrado una forma de expresar lo que guardaba en mi alma a través de las pinceladas de acuarela. Al pasar los meses, gracias a la insistencia de una amiga, armé una cuenta de Instagram llamada @almaenflordesigns para compartir mi arte. Y es desde el 2020 que estoy haciendo esto que me genera tanta satisfacción y gratitud! Gracias a las redes sociales, pude unir mis pasiones: la pintura y el arte, la comunicación y la decoración. Siempre acompañando este proceso con diferentes cursos que me formaron en redes sociales, marketing, finanzas, decoración y pintura.

Lo que empezó como un hobby se fue transformando en un emprendimiento. Y al pasar los años, fue creciendo y fui sumando productos para la decoración del hogar. Algunos realizados por mí, otros creados por talentosas mujeres que me ayudan a llevar esta pasión aún más lejos. Pero siempre con ganas de ayudar a las personas a que sus casas, y sus momentos o regalos, sean únicos y especiales.

En un futuro me encantaría seguir sumando diferentes productos con mis diseños para todo lo que sea decoración del hogar y tener mi propio local.

Paola Roccatagliata

Instagram @almaenflordesigns

Sitio web: almaenflordesigns.com.ar

Mail: [email protected]