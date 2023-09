Love Design

CREDITO CARAS

¿Qué ventajas o beneficios ofreces a tus clientes?

En primera instancia brindamos un asesoramiento personalizado, cada cliente tiene una necesidad diferente. Logramos comprender sus gustos y luego les ofrecemos la mejor opción que se adapte a sus preferencias. Nuestros productos son fabricados con materias primas de primer nivel, telas de primera calidad, trabajos artesanales, tapizados a mano. Las ventajas de un mueble a medida es que se ajusta perfectamente al espacio que va a ocupar. Diseño personalizado, color, textura, tipo de tela, durabilidad y calidad, comodidad y confort. Los beneficios a la hora de abonarlo, tenemos una amplia y accesible forma de pago, descuentos y atenciones.

¿Qué criterios o factores consideraste para elegir la ubicación del local?

Nuestro local se encuentra ubicado en Nicaragua 5134. Palermo Hollywood.

Consideramos que es un lugar atractivo y con facilidad de encuentro. Una buena ubicación facilita que los clientes puedan acceder a nuestros productos y también ayuda a atraer nuevos consumidores. La cercanía a nuestra Fábrica y proximidad de nuestros proveedores fue un factor determinante. La tranquilidad de la zona, considerar el nivel de seguridad donde nos vamos a instalar es primordial.

¿Cómo pueden brindar una atención personalizada y profesional a cada cliente?

Brindar un buen servicio al cliente significa ofrecer siempre una solución rápida, atinada y evitar malas experiencias. Ser honesto con el producto ofrecido es un punto clave, mantenemos una comunicación constante y actualizada, sabemos escuchar sus necesidades y preferencias y nos enfocamos en lo que desean, entablamos una relación cálida, cordial y amable. Creemos firmemente que la mejor publicidad es el boca en boca. La experiencia que el cliente pueda transmitir.

¿Qué herramientas o recursos utilizas para asesorarlo?

Cuando se trata de interacción con el cliente, agilidad, precisión y amabilidad son las palabras claves. Brindar una buena primera impresión es parte fundamental de la estructura empresarial.

Nuestras herramientas son los canales de atención como redes sociales, atención telefónica o de manera presencial que nos permiten recibir y dar respuesta a las solicitudes, dudas, inquietudes y necesidad de cada cliente.

¿Qué desafíos o dificultades enfrentaste al abrir tu propio local?

Sabemos que lidiar con los retos y desafíos que impiden el crecimiento no es tarea sencilla, algunos de los obstáculos emocionales a los cuales se enfrenta un emprendedor es la incertidumbre de saber si está haciendo lo correcto o lo necesario para liderar la organización hacía el crecimiento. Tratamos de no trabajar sobre la marcha, sin un plan definido, la falta del mismo nos impide alcanzar los objetivos. Nos centramos en lo más importante, en la misión, estrategias y planes de acción. Todo lo que LOVE DESIGN ofrece está hecho con pasión, paciencia y dedicación, partimos desde esa base.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere emprender el mismo camino?

El camino del emprendimiento requiere dedicación y largas horas de trabajo, pero cuando el esfuerzo empieza a dar frutos es muy gratificante. Mi consejo sería que emprenda en lo que le apasiona, ya que invertirá mucho tiempo en el desarrollo y necesita estar motivado. Construye cimientos fuertes, es necesario un plan de negocio estructurado que funcione. (Objetivo, marketing, logística, plan financiero y sus primeras proyecciones)

Pon al cliente en primer lugar, es importante que tengas una relación cercana con ellos. Escucha lo que tienen que decir. Conoce el terreno que pisas y ármate de paciencia, el éxito no llega inmediatamente, no te desanimes si no obtienes lo que esperas, es solo cuestión de tiempo, persevera y triunfarás!

Whatsapp: 1136740929

Instagram: respaldos_lovedesign

www.lovedesign.com.ar