Melani González: Un viaje emocional a través del Arte

CREDITO CARAS

Conversamos con Melani González, una artista apasionada por explorar emociones, magia y misterio a través del dibujo y la pintura. Desde su temprana conexión con el arte hasta su constante evolución técnica y temática, Melani comparte cómo sus experiencias personales y su formación en Antropología influyen en su obra. Además, nos cuenta sobre su proceso creativo y cómo encuentra inspiración tanto en sus vivencias como en las de los demás. Una charla donde descubrimos el poder del arte como medio para conectar y reflexionar sobre la humanidad.

¿Qué te inspiró a comenzar tu viaje en el mundo del arte y cómo ha evolucionado tu estilo a lo largo del tiempo?

Siempre fui muy introspectiva, y el arte de alguna forma está ligado a eso. Tuve una relación especial con lo artístico, en especial con la música y las imágenes. Eso, sumado a que me gusta dibujar, pintar y crear, me llevó a interesarme por el arte desde pequeña. La inspiración y mi vínculo con lo artístico nacieron conmigo.

El dibujo y la pintura son medios para expresar lo que no puedo con palabras. El arte me permite vivir las emociones intensamente y, por ahora, el dibujo y la pintura son mis formas de comunicar. Mi estilo ha evolucionado técnicamente, definiendo mejor mis intereses. Los temas que me interesan siempre han sido los mismos: procesos emocionales, magia, misterio y reflexiones sobre el mundo.

Igualmente, estoy en constante cambio; mis obras mutan con mis experiencias y crecimiento. Me gusta tener objetivos para guiarme, pero solo los utilizo como horizonte. En cuanto a la inspiración, al principio me inspiraba en mis propias experiencias, pero ahora también me inspiro mucho en lo que les pasa a los demás.

¿Cómo integras tus experiencias personales y aprendizajes en tus obras de arte? ¿Hay algún tema recurrente que te guste explorar?

Mis experiencias personales y aprendizajes se reflejan continuamente en mis obras. Todo lo que aprendo y vivo, todo lo que me rodea, me inspira y de alguna manera aparece en mis creaciones. Creo que todo lo que creo es, al final, una combinación de lo que vivo y lo que imagino.

A su vez, también creo que lo que me sucede a mí le sucede al resto, porque todos, en definitiva, pasamos por emociones similares y buscamos generalmente lo mismo. Por eso, creo que el arte nos sirve para conectarnos y vincularnos más allá de nuestras diferencias, que muchas veces son superficiales.

Además, al haber estudiado otra carrera como Antropología, terminé mezclando esos intereses con lo artístico. A lo largo de la carrera, pude leer mucho sobre cómo funcionamos como seres humanos y, de alguna forma, esas preguntas o reflexiones acerca de nosotros mismos, tanto a nivel individual como social, siguen presentes cada vez que creo obras artísticas.

¿Qué consejo le darías a otros artistas emergentes que buscan encontrar su voz y estilo en el mundo del arte?

Les diría que dediquen tiempo y energía a lo que les gusta. Prioricen lo que quieren comunicar y mantengan una mente abierta para aprender continuamente. El estilo es una mezcla de nuestras experiencias, gustos estéticos y referencias artísticas, pero es más bien un resultado que se da de forma natural en el proceso en el que nos vamos conociendo a nosotros mismos.

Busquen inspiración más allá de sus áreas de interés; a mí, por ejemplo, me inspiran la música y la lectura. Conocerse mejor hace que lo que mostramos sea más especial. Las obras y el estilo son el resultado de un proceso previo de búsqueda y atención a lo que nos interesa. El estilo surge naturalmente al entender qué nos llama la atención de la vida.

En tu perfil mencionas que también haces obras y diseños a pedido, es decir, trabajos personalizados. ¿Podrías contarnos más sobre este tipo de trabajos y cómo se relacionan con tu trabajo artístico?

Realizar trabajos personalizados es algo que disfruto muchísimo porque implica colaborar estrechamente con el cliente, incorporando su idea y adaptándola a mi estilo artístico. Este proceso es un equilibrio entre diseñar y pintar algo que resuene con la visión del cliente, mientras dejo mi huella personal como artista. Me exige ser creativa y, al mismo tiempo, flexible para fusionar mi estilo con sus ideas.

Además, me encanta la diversidad que ofrecen estos encargos. Me han pedido desde retratos de personas y animales hasta paisajes o diseños muy específicos y únicos. Cada pedido es una oportunidad para explorar algo nuevo, y ver al cliente satisfecho con el resultado final es siempre la mejor recompensa.

Datos de contacto:

Correo: [email protected]

Instagram: @melgonz.arte

Celular: +54 11 4418-9975

Servicios: Venta de obras originales y encargos personalizados.