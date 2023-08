Dra. Carolina Laura

CREDITO CARAS

Carolina, ¿cuánto tiempo hace que empezaste con El Blog de los Divorciados y cómo fueron esos primeros pasos?

Tiempo después de separarme, allá por 2013 empecé a escribir un Blog, a modo de catarsis.

En 2020 con la pandemia, armé grupos de WhatsApp que ofrecieron un espacio a muchos que estaban aislados en sus casas, y solos. Es ahí cuando nació el Gold, que es el grupo cerrado en el que armamos las salidas.

¿Qué te motivó a llevar a cabo el Blog?

Tuve muy buenas amigas al momento de separarme, y me ayudaron muchísimo. Como Abogada de Familia también sé de la importancia de la red, para poder sostener a quien atraviesa una crisis tan difícil como lo es el divorcio. Eso me inspiró a querer ofrecer lo mismo a quienes no contaban con su propia red de contención.

¿En qué consiste el Gold, grupo cerrado del Blog?

Es un grupo mixto de personas que estamos entre los 40 y 70 años aproximadamente, que tenemos en común habernos divorciado al menos una vez. Nos acompañamos con grupos de WhatsApp, y también armamos Meets de temas de interés como por ejemplo vinculares, astrológicos, sexuales, entre otros, además de organizar salidas y viajes diferentes.

El servicio que ofrecemos es la posibilidad de integrar un grupo humano donde los encuentros son reales, donde no hay ghosteo, ni histeria, donde hay respeto y contención. Estamos en forma presencial en CABA y alrededores, y por vía virtual en todo el país y algunos del extranjero. Siempre con nuestra coordinación para cuidar a todos los integrantes, y la tarea de pedir que deje el grupo quien no sea respetuoso.

¿Se forman parejas?

Sí, varias, incluso yo formé una en 2021. Pero no es el objetivo del grupo. El objetivo es armar un espacio donde puedan sostener lindos vínculos. El grupo protege a las personas y estamos menos expuestos que ante un candidato en una red de citas.

¿Cuáles son los desafíos que tenés por delante?

Con mis colaboradores Osvaldo Mastino y Rosana Pérez, nuestro objetivo es llegar cada día a más personas. En el Gold queremos dejar sola a la soledad, la verdadera pandemia moderna, y de a poco lo vamos logrando.

Datos de contacto:

Instagram: @elblogdelosdivorciados

Facebook: www.facebook.com/delosdivorciados

Celular: 113681546

Mail: [email protected]