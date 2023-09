Maktub Boutique

CREDITO CARAS

¿Cuándo te iniciaste con este nuevo proyecto?

Fue a principio de año cuando empecé a proyectarlo y al cabo de unos meses se me dio esta oportunidad única. Empecé a proyectarlo cuando tome conciencia del caudal de gente que estaba manejando. Como siempre digo, todo esto es para mis clientas, para ofrecerles un momento único y satisfactorio.

¿Qué servicio ofreces en este nuevo local?

En este gran espacio ofrecemos la venta de vestidos de fiesta para cualquier tipo de eventos. Tenemos todo sectorizado, por ejemplo, una parte esta toda dedicada a los vestidos de xv, una habitación exclusiva para novias, disponemos gran parte del lugar con todos vestidos para egresadas, invitadas a una boda o a un quince, mamá de la novia o quince, damas de honor. Por otro lado, ofrecemos la venta de zapatos y accesorios, de esta manera salís de Maktub lista para cualquier evento.

¿El anterior lugar donde se encontraban sigue funcionando?

Sigue en funcionamiento, se viene algún muy lindo para aquel lugar que me brindo tanto. ¡Pronto tendrán noticias!

¿Qué más podes contarnos de este nuevo local donde recibís a tus clientas?

Este local se encuentra en San Miguel, la dirección es Maestro Ángel Delia 1630, antiguamente era un salón de fiesta. Estaba escrito que sería para mí, siempre fue un lugar de mucha alegría. La verdad que es un lugar consumado con mucho amor, deseo que todas tenga la posibilidad de conocer Maktub, desde una linda recepción, una atención brillante, un lugar con todas las comodidades básicas, aires, baños, contamos con 10 probadores amplios para la comodidad de nuestra clientas. En este momento seguimos en obra, nuestro foco ahora es la recepción para que estén cómodas ya que al recibir tanta gente de cada parte del país y del conurbano, se demora el ingreso al salón principal. Queremos que sea un momento realmente confortable. Cada una de las chicas que trabaja para Maktub está capacitada para brindar un atención impecable.

Cómo dueña de este lugar ¿siempre estás presente?

Sí, siempre estoy presente, muy raro que me ausente. Muchas chicas vienen también a conocerme a mí y eso me llena de alegría. Estoy en cada detalle, siempre observando si hay algo que corregir. Constantemente estoy preguntando a las clientas si se sienten bien, cada una es un mundo, y existen las inseguridades, por eso me enfoco en que cada una esté pasando un momento lindo.

¿Existe la posibilidad de abrir sucursales en un futuro?

Me gusta pensar en grande, pero en este momento estoy disfrutando lo que me está pasando. El abrir sucursales requiere delegar y gran parte de que este hermoso lugar funcione es el compromiso y amor que le pongo. Todo mi tiempo está dedicado acá. Pero existen muchos nuevos proyectos para el futuro.

¿En relación a los diseños de los vestidos, te gustaría contarnos algo?

Si, trabajamos muchas líneas de vestidos en el local, algunas son de nuestros proveedores y otras de nuestros diseñadores de confianza. El %80 del local es de nuestra producción, la importancia de fabricar nuestros productos es la realización de talles. En nuestro local contamos con todos los talles, dependiendo el modelo, trabajamos del talle 1 al 8. Y algo que si puedo contar para el futuro, se viene una cápsula de vestidos diseñados y confeccionados por mí. Serán vestidos muy exclusivos, un producto muy artesanal.

¿Cuál es el secreto para que todo esto funcione?

Por un lado está la parte financiera pero creo qué hay algo más y es principalmente el amor, yo creo mucho en dios, y le agradezco mucho la oportunidad de dejarme vivir esto. Es un proyecto de amor muy grande, unió a toda mi familia, y cada día se presentan más oportunidades para seguir creciendo y conociendo personas hermosas. Estos ocho años desde el inicio de Maktub han sido un camino de resiliencia, donde uno se permite experimentar emociones fuertes y también reconocer cuando tiene que evitarlas para poder seguir funcionando. Y el amor es la base de todo. Agradezco a mi familia por ser parte de este camino.

