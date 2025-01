Marcela Kloosterboer es una de las celebridades que continúan disfrutando de sus vacaciones. En su cuenta de Instagram, compartió los mejores momentos junto a su familia, en las hermosas playas de Cariló. La realidad es que la actriz eligió ese destino para pasar Fin de Año, y luego quedarse por unas semanas más para comenzar con todo el 2025. Durante su estadía, la rompió con sus looks veraniegos y sorprendió a todos con una increíble tendencia.

Marcela Kloosterboer se sumó a la tendencia de la bikini de la temporada

Marcela Kloosterboer se caracteriza por mantener un estilo de vida naturalista y pacífico. La actriz está rodeada de lujos ecologistas, colores terrenales y espacios al aire libre para que su familia pueda disfrutar de los mismos. Por eso, Cariló es uno de los mejores destinos que ellos eligen para pasar sus relajantes vacaciones. Junto a su esposo, Fernando Sieling, y sus hijos, Juana y Otto, pasaron Año Nuevo en las playas de la Costa Argentina y se quedaron por varias semanas más.

Marcela Kloosterboer y su familia

Entre juegos en la arena, nadar en el mar y disfrutar de paradisíacos paisajes, la familia de Kloosterboer está pasando uno de los mejores momentos, antes de comenzar con la rutina. Sin embargo, para ella, el trabajo no termina. Como suele mostrar, está al tanto de las tendencias de la moda y no duda en compartirlas en sus redes sociales. En las últimas horas, se mostró disfrutando de la compañía de sus personas favoritas y vistió el look veraniego que muchas celebridades optaron en este 2025.

Marcela Kloosterboer en la playa

En dos postales en sus historias de Instagram, Marcela Kloosterboer decidió lucir la bikini animal print. Con un corte bracup, la misma presentaba el clásico estampado de leopardo, con los colores característicos. La actriz se mostró disfrutando de una cerveza en la playa, jugando con sus hijos en la arena y tomando sol. De esta manera, decidió unirse a la tendencia de varias celebridades por el animal print, el estampado que encantó a los looks veraniegos.

El animal print de Marcela Kloosterboer

Sin dudarlo, sus 3 millones de seguidores coincidieron con la elección y halagaron cómo lograba lucirlo en la playa. Marcela Kloosterboer se prepara para un año laboral lleno de nuevos e interesantes proyectos, y mantiene unas vacaciones relajadas en la Costa Argentina. Sin embargo, no por eso olvida su amor por la moda y está atenta a las nuevas tendencias. La actriz es una de las celebridades que más disfruta del mundo fashionista y lo deja saber en sus redes sociales.

