Marcia Castillo, la espiritualidad en primera persona

En el camino, uno encuentra la diversidad y, es eso precisamente, lo que lo hace emocionante y, a la vez, digno de ser recorrido. El aprendizaje permanente y la posibilidad de conocer y reconocerse es la parte más sustanciosa de la vida, y para el que lo asimile, su capital más relevante. Hemos conversado con Marcia Castillo, directora del Espacio Holístico GoAloha, en ella encontramos una hermosa historia de vida y transformación, que merece ser compartida por su riqueza y porque es inspiradora. Existe mucha gente que no encuentra el camino, su misión o que no sabe que este existe, por eso, vas a disfrutar de conocer a Marcia y así encontrar una maravillosa historia de vida.

Marcia, ¿cuál es tu historia?

A mis veintitrés años mi sueño era viajar por el mundo y con determinación pude cumplirlo, me fui a vivir a Europa y allí me convertí en chef y pastelera, estuve 18 años ejerciendo mi profesión en yates privados, lo cual me permitió conocer muchos lugares y a la vez, desarrollarme en algo que me gustaba.

Una causalidad de la vida, me llevo a conocer a una persona que me aconsejo sanarme haciendo Ho’oponopono y después de comenzar a practicarlo, experimente un llamado interno, sentía que debía ir al lugar de origen donde había nacido esta técnica maravillosa, no sabía por ni para qué, pero este sentimiento era demasiado profundo para ignorarlo, por lo que decidí hacer un retiro espiritual en Hawaii y lo que allí descubrí, cambiaria mi vida para siempre.

¿Por qué decís eso?

Porque allí aprendí todo lo relacionado con el Ho’oponopono, es una técnica ancestral de sanación polinesia, me relacione con los kahunas , es decir, chamanes ,quienes me enseñaron y guiaron en esta transformación a una vida mejor , plena de paz interior , amor, armonía y felicidad.

Como parte de mi formación estudie sanación maorí y Theta Healing, avance en mi construcción y conforme continuaba este nuevo camino comencé a experimentar visiones y descubrí mi condición de médium. Después de varios meses y de muchos autodescubrimientos, sentí la necesidad irreprimible de volver a mi país y entonces retorne a Córdoba, donde resido.

¿Qué significa ser Medium?

Me gusta decir que ser Medium significa estar en el “medio” entre el cielo y la tierra. Puedo ver y hablar con los espíritus de personas que ya no están de forma física en este plano de existencia. Me encanta canalizar mensajes a sus familiares y dar confort y alivio a sus corazones.

También, debo decir , que hay espíritus que por algún motivo no llegan a encontrar la luz y están atrapados entre dos planos de existencia, allí tengo la oportunidad de ayudarlos a cruzar para que puedan descansaren paz.

¿Cuál es tu misión en este plano?

Siento que tengo varias misiones en esta vida, una de ellas es difundir la técnica sanadora del Ho’oponopono, en donde tras repetir un mantra, las personas pueden comenzar a sanar su vida, obtienen paz, tranquilidad y limpian sus memorias inconscientes. La técnica nos invita a hacernos responsables de todo lo que atraemos a nuestra vida.

También guio a quienes llegan a mí, a alcanzar el despertar espiritual; esto permite vivir con alegría y en libertad emocional. Todos tenemos muchos patrones para sanar, propios y de nuestro clan familiar y liberarlos nos permite poder vivir en armonía y sentirnos plenos.

En otro sentido a las personas, que quieren saber cómo están sus seres queridos y de algún modo, desean tener un contacto también los ayudo a encontrar paz y armonía, en un área tan sensible y trascendental.

Muy pronto voy a publicar un libro donde cuento mis experiencias más trascendentales y doy indicadores precisos para vivir en un estándar superior.

Finalmente considero que otra parte de mi misión está centrada en la formación de personas que son intuitivas y quieren aprender cómo desarrollar sus dones perdiendo los miedos a ver, sentir o escuchar con un sexto sentido, de esa manera, más personas pueden ser beneficiadas.

Estimados lectores, quisimos presentarles a una persona apasionada y comprometida, cuya mayor felicidad es el bienestar espiritual de los demás.

Puedes encontrar a Marcia Castillo en www.goaloha.com.ar o en instagram @goalohacba