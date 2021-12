CREDITO CARAS

¿Cómo iniciaron el proyecto y de qué trata?

Mascotart – Arte en Madera, es un Emprendimiento que surgió a partir de un regalo que le hice (Alejandro) a Vane. Me inspiré en una de sus perritas “La Osi” para diseñarle en madera un Velador para su cuarto.

Compartimos el amor por los animales y son parte fundamental de nuestras vidas. Para nosotros son familia.

¿Qué tipo de productos diseñan?

El mundo de los mascoteros es inmenso. Diseñamos Veladores de perritos y gatitos, pero nos han llegado a pedir ovejas, pumas y hasta un hámster (Se ríen). Todo esto nos representa un desafío y pone a prueba nuestra imaginación.

¿Qué los diferencia del rubro?

Tenemos un Producto original, hecho íntegramente de forma Artesanal y que no se encuentra en el mercado. A la hora de crear un nuevo diseño, trabajamos a la par con el cliente, en cada detalle, haciéndolo parte del proceso, para que una vez finalizado vean reflejado en el Velador a su mascota.

¿Cuál es la satisfacción principal que les da su trabajo?

Trabajar en algo tan personal, como es el amor por las mascotas y ver como una simple madera, se transforma en algo tan preciado no tiene comparación. La empatía que se genera cuando los clientes nos envían fotos de sus mascotas, nos cuentan sus historias para realizar los diseños, crea un vínculo de confianza que nos encanta, y es ese plus que otro trabajo no te lo puede dar.

¿Qué experiencia les deja su primer año como Emprendedores? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Este es un año de aprendizaje, de crecimiento. Nos dimos cuenta que emprender es una tarea difícil pero no imposible. La constancia y la motivación son el motor fundamental para lograr los objetivos. Proyectamos un gran 2022, en donde nuestro arte de trabajar en madera, logre llegar cada vez a más personas que compartan este sentimiento hacia las mascotas.

Agradecemos a nuestros familiares que nos apoyan desde el inicio de esta aventura de Emprender y a nuestras inspiraciones de 4 patitas.

Datos de contacto:

Instagram: @mascotart.arteenmadera

Facebook: mascotart.artedemadera

Email: [email protected]

Tel. de contacto: 11-44304265, 11-67029249

Buenos Aires-Argentina – Realizamos envíos a todo el país.