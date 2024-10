Romina Silva: Conectando Cuerpo, Mente y Espíritu a través de la Terapia Kundalini

CREDITO CARAS

• Romina, ¿qué te llevó a interesarte en las terapias alternativas y cómo descubriste el enfoque de la terapia Kundalini en particular?

Vivía para trabajar, siempre en lo urgente. No disfrutaba de todos los logros que obtenía, hasta que nació mi hijo Juan de Dios, semanas antes de que comenzara el cierre por la pandemia. Obligatoriamente tuve que frenar. Me quedé en casa, con un bebé recién nacido, aprendiendo a ser mamá en la intimidad, lejos de todos. Y ahí aprendí a conectarme conmigo, a disfrutar del silencio y de la calma. Me encontré con muchas emociones que no sabía cómo gestionar y ni siquiera sabía que estaban. Siempre supe que había algo más, una conciencia superior. Primero llegó a mí una terapia que se llama Registros Akáshicos, que es la biblioteca del alma y contiene toda la información de nuestras existencias. Me trajo la misión y el propósito que tiene mi alma en esta vida; a partir de ahí, comencé mi búsqueda por comprender cada vez más. Kundalini vino a completar el rompecabezas, inició un viaje profundo a mi interior para poder reconocerme como un ser terrenal y espiritual. Y por eso también transmito esta sabiduría a todo aquel que quiera aprender y estar al servicio del bien mayor.

• Para quienes no están familiarizados, ¿podrías explicar qué es la Terapia Kundalini y cuáles son los principales beneficios que aporta a quienes la practican?

Es una transmisión energética que te conecta con tu esencia y equilibra tus campos emocional y espiritual. Abre un portal de profunda sanación y aporta muchos beneficios:

Reducción del estrés y la ansiedad.

Mayor claridad y conexión con el lado positivo de la vida.

Aumento de la creatividad.

Empoderamiento y gratitud.

Expansión de la conciencia y despertar/aceleración del camino espiritual.

Liberación física, emocional y transgeneracional.

Activación de dones.

• ¿Cómo se puede integrar la práctica de Kundalini en la vida cotidiana, especialmente para quienes tienen un estilo de vida muy agitado o están enfrentando desafíos emocionales?

Es sencillo, encontrando un momento para ti, con respiraciones conscientes, regalándote un ratito al sol, una alimentación saludable. Permítete sentir, escucha a tu cuerpo si te duele algo o si estás cansado. Permítete llorar o dejar de ir a lugares que sientes que te hacen mal; sostén esto todos los días. Vinimos a ser felices.

• En tu experiencia, ¿qué cambios profundos has observado en tus consultantes luego de realizar una terapia Kundalini?

Muchos, gratitud, empoderamiento, nuevos comienzos, nuevas relaciones. Entran siendo unas personas y se van con tantas herramientas que afrontan la vida de otra manera, y los cambios se reflejan en poco tiempo. Tengo muchos testimonios de personas que se animaron a emprender, que apostaron a una nueva relación, que se encontraron consigo mismas.

• La conexión entre cuerpo, mente y espíritu es fundamental en la Terapia Kundalini. ¿Qué le dirías a alguien que aún duda en relacionar su bienestar emocional con estas prácticas espirituales alternativas?

No solo en Kundalini, sino en la vida misma. Somos seres espirituales y absolutamente todos tenemos intuición. Si estás conectado contigo, con tu cuerpo y tu alma, simplemente tienes que abrirte a sentir y la respuesta llegará. Kundalini acelera esto desde el amor.

• Romina, ¿cómo te gustaría que evolucione el panorama de la salud y el bienestar en los próximos años, y cuál crees que es el papel de las Terapias Alternativas en ese futuro?

Sostengo que deben ir de la mano. Las terapias alternativas te llevan a lo profundo de ti, y, por ejemplo, la psicología te ayuda a sostener y gestionar todo aquello que comienzas a descubrir y sentir en tu proceso de sanación, transformación, crecimiento y evolución.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @soyromisilva

WhatsApp: 3525484720