Alejandro Fantino habló del futuro de su hijo Beltrán: “No quiero que socialice en Nordelta”

En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri presentó en exclusiva a Alejandro Fantino junto a su hijo Beltrán, de apenas cuatro meses de edad. Durante la emotiva entrevista, el periodista y conductor compartió cómo está viviendo este especial momento de su vida y no ocultó sus profundas preocupaciones sobre el futuro de su hijo.

Fruto de la relación entre el popular entrevistador y la modelo bahiense Coni Mosqueira, Beltrán Rafael Fantino nació el pasado 11 de abril. En la entrevista con Héctor Maugeri, Fantino reveló cómo la paternidad cambió su perspectiva de la vida. “Yo pensaba que había conocido todo. Creí que al conocer a Coni y formar una familia había completado la categoría de amor, hasta que llegó Beltrán y entendí que todo queda corto”, expresó emocionado.

La gran preocupación de Alejandro Fantino

A pesar de que Alejandro Fantino se encuentra atravesando un presente de notable plenitud, la paternidad implica una gran responsabilidad. Hablando sobre el futuro de su hijo, el conductor de Multiverso Fantino se mostró preocupado por el entorno en el que crecerá Beltrán. “La familia de Coni tiene una estructura clánica; entonces, este bebé es de todos. Un bebé tiene que ser un ser social”, comenzó diciendo el dueño del multimedio Neura.

Alejandro Fantino y Beltrán en +CARAS

“Mi gran preocupación es cómo va a socializar Beltrán y en qué mundo lo hará. No quiero que se estupidice. Me hago cargo de donde vivo, vivo en Nordelta, pero no quiero que socialice con la ética de Nordelta”, soltó Fantino en +CARAS.

Alejandro Fantino, Beltrán y Coni Mosqueira

El flamante papá también analizó la posibilidad de mudarse al interior del país para ofrecerle a su hijo un ambiente más acorde a sus valores. “Crecí en un pueblo donde todos éramos absolutamente iguales. Me aterra que no tenga sensibilidad de valorar las cosas. Coni me va a matar, pero a mí me gustaría ir a vivir a Bahía Blanca”, contó con una sonrisa.

Finalmente, el destacado periodista concluyó la entrevista compartiendo el inmenso amor que siente en esta etapa de su vida. “Yo era súper feliz de chico, y sigo siendo feliz. No sé por qué Dios ha determinado tanta felicidad en mi vida, pero debo estar cosechando algún gesto bueno. No puede ser que mi vida sea tan luminosa y esté rodeada de tanto amor”.

MDP