Julieta Prandi visitó el living de +CARAS y dialogó con Héctor Maugeri sobre su trayectoria como actriz y modelo. Durante la entrevista, Prandi compartió cómo fue el casting que cambió su vida: el que la llevó a trabajar con Guillermo Francella.

Aunque Prandi siempre soñó con estudiar Ciencias de la Comunicación, la vida la llevó por otros caminos. Recorrió las pasarelas más importantes del país y del mundo, consagrándose como una de las modelos más destacadas de su generación. Su gran oportunidad en la actuación llegó cuando Guillermo Francella la contactó para interpretar a "La Nena" en su popular sketch, lo que marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, no ha dejado de crecer profesionalmente, aventurándose en la actuación, formando su propia empresa, y actualmente conduciendo Sarasa junto a Mario Peluffo en radio La 100. Además, es madre de dos hijos, Mateo y Rocco.

Julieta Prandi tapa de Revista Caras

Durante la charla, Maugeri y Prandi repasaron algunas de las tapas más emblemáticas que protagonizó en la Revista Caras, incluida su primera portada en 2001, en la que declaraba: “Francella me enseñó todo lo que sé”. Prandi recordó cómo ese momento marcó el despegue de su carrera, que sigue vigente 23 años después, con el sketch de "La Nena" grabado en la memoria de toda una generación de televidentes.

Julieta Prandi y el casting que cambió su vida para siempre

Al recordar el casting que la llevó a la fama, Prandi confesó que, aunque trabajaba como modelo desde hacía poco tiempo, no tenía experiencia en actuación y enfrentó el proceso con reticencia y nervios. “Ricardo Piñeiro, mi representante, me mandó al casting. En el set, había un actor que hacía de Guillermo mientras él observaba desde detrás de cámaras. Me pidieron que me descalzara, olvidé la letra, y estaba muerta de vergüenza, nunca había actuado”, compartió.

Julieta Prandi y Guillermo Francella en "La Nena"

Prandi reveló que salió del casting convencida de que había hecho un papelón y quería olvidar la experiencia. “Me fui pensando que había sido el peor papelón de mi vida”. Sin embargo, un mes después recibió la llamada que cambiaría su vida: había sido seleccionada para el papel. "Al principio, no me salía ni la voz, era todo mucho para alguien que no había hecho nada", agregó.

Maugeri comentó que Prandi es conocida por ser tímida, algo que ella confirmó: “Era muy tímida. Aprendí con el trabajo a romper ese hielo que me paralizaba. Si no hubiese sido por este trabajo, hubiera seguido siendo la misma persona tímida, me salvó”.

