Nico Vázquez, destacado actor y productor argentino, está a punto de cumplir uno de los mayores sueños de su vida: personificar a Rocky Balboa en la adaptación teatral de la icónica película escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. En vísperas al estreno de la obra, el artista fue invitado a +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en Caras TV, donde abrió su corazón y compartió el profundo vínculo emocional que lo une al personaje del boxeador.

Nico Vázquez se prepara para interpretar a Rocky Balboa, su ídolo

“Desde siempre me siento muy identificado con él, desde el día uno”, aseguró al inicio de la entrevista. La vida de Vázquez estuvo marcada por momentos dolorosos e irreversibles, pero también por muchos otros de felicidad y amor.

En ese sentido, agregó: “No me habían pasado ni la mitad de cosas que me pasaron en la vida y sentía que ese personaje era una religión para mí. Un tipo común y corriente, humilde, alguien que intenta llegar a ser alguien en la vida y le dicen que no va a poder”.

Nico Vázquez, en la piel de Rocky Balboa, junto a Dai Fernández (Adrianna) en “Rocky”.

Además, reflexionó: “Si lo llevás a tu vida, no importa a lo que te dediques, habla de lo que nos pasa a todos cuando soñamos con hacer algo y nos dicen que no vas a poder”.

Conocedor de su dura historia, Maugeri definió al actor como un “peleador”, a lo que Nico respondió con humildad y madurez: “Gracias. Antes no me hacía cargo, hoy sí. Me gusta la palabra resiliencia”.

Nico Vázquez en plena lucha junto a Merlyn Nouel, quien interpreta a Apollo Creed en la obra.

La obra representa el proyecto más personal de su carrera, ya que la historia del icónico boxeador lo marcó desde siempre. El esperado estreno será el 12 de junio en el Teatro Lola Membrives, coincidiendo además con el día de su cumpleaños. “Rocky somos todos los que nos caímos y nos levantamos. No conozco a nadie que haya tenido una vida perfecta. De eso habla, para mí, esta obra”, compartió.

La frase que le dijo su padre y lo marcó para toda la vida

En otro momento emotivo de la entrevista, el ex Casi Ángeles compartió una enseñanza que recibió de su padre, Fernando, cuando comenzaba su carrera. “A mí siempre me gustó el acompañamiento terapéutico, de hecho, mi hermana es acompañante terapéutica. Cuando empecé a estudiar, la empecé a pegar con los castings”, recordó.

Nico Vázquez en +Caras: "Rocky somos todos los que nos caímos y nos levantamos".

En ese contexto, relató la charla que tuvo con su familia y que cambió su perspectiva: “Hablé con mis viejos y les dije que quería dejar de estudiar. Mi viejo se dio cuenta que quería dejar la facultad, lo que quería hacer, y me dijo: ‘vas a tener que golpear las puertas porque nadie te va a venir a buscar a tu casa’”.

Esa frase, según Nico Vázquez, se volvió un mantra: “Eso me quedó claro y era una época donde todo era más difícil que ahora. Si vos querés algo, tenés que ir detrás de eso”.