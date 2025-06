Un experto en lenguaje corporal analiza los gestos de La China Suárez: “Hay una incongruencia importante”

La China Suárez enfrenta un nuevo debate sobre su lenguaje corporal, luego de que un especialista asegurara que existe "una incongruencia importante" en sus gestos al analizar una vieja entrevista, que brindó en medio de una de las grandes polémicas que protagonizó.

Su análisis, que surge en medio de su actual escenario mediático, aporta nuevas interpretaciones sobre la manera en que la actriz transmite sus emociones y pensamientos.

Qué dice el lenguaje corporal de la China Suárez

Un experto en lenguaje corporal analizó los gestos de la China Suárez y generó controversia con lo que reveló. Un fragmento de su evaluación se viralizó, dejando al descubierto detalles que invitan a repensar la comunicación no verbal de la actriz. Sus expresiones, movimientos y pausas en la entrevista revelan matices que dieron pie a interpretaciones diversas.

En el mundo del espectáculo, cada gesto, mirada y postura puede convertirse en un mensaje oculto. Así lo ha demostrado el análisis de Franco Pisso, experto en lenguaje corporal, quien recientemente se volvió viral al examinar una entrevista de la ex Casi Ángeles de hace tres años.

En su evaluación, el también abogado destacó una “incongruencia importante” en los gestos de la modelo, lo que generó un intenso debate en redes sociales sobre su autenticidad y la manera en que se comunica con el público. El video, que acumula miles de reproducciones, desglosa las microexpresiones de la China Suárez, señalando los momentos en los que su lenguaje corporal no condice sus palabras.

Según Franco Pisso, hay gestos de tensión, sonrisas forzadas y movimientos evasivos que podrían indicar que la actriz estaba ocultando información o manejando emociones complejas. Uno de los puntos más comentados del análisis es la manera en que la influencer responde a preguntas sobre su vida personal. El experto también señala que en ciertos momentos, su expresión facial no coincide con el tono de sus declaraciones.

“Acá hay una imagen creada, o sea que esto de la manta amarilla traída de Nepal no es certera, probablemente eso no sea verídico”, comentó. En la misma línea, destacó que se puede ver cierto gesto que indicaría miedo, revelando que, para él, lo que estaba exponiendo la China Suárez no es real, sino que fue preparado.

“Ahí está tratando de contener la felicidad y, además, hay incomprensión, aparte está escondiendo la comisura, escondiendo los labios, entonces hay incomprensión mezclada con información que no puede dar”, continua Franco Pisso. Momentos después explicó que estos detalles sostienen el discurso de la actriz donde expresa no querer decir ciertos detalles ante la prensa.

Antes de concluir el análisis, el experto en gestos, destaca que mientras la China Suárez está expresando una situación que, según lo dicho por ella, le da tristeza, sus microexpresiones faciales no la acompañan: “Ella dice que está muy triste y aparece la felicidad, ahí hay una incongruencia bastante importante”.

El análisis de Franco Pisso, un experto en lenguaje corporal, sobre los gestos de la China Suárez desataron un nuevo debate en torno a su comunicación no verbal. La afirmación de que “hay una incongruencia importante” en su expresión corporal refuerza las especulaciones sobre cómo la actriz maneja su imagen pública.

