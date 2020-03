A corazón abierto, Rocío Oliva contó que la alejo de Diego Maradona

Esta historia comenzó en enero del 2019, cuando Rocío Oliva afirmó: "Con Diego terminamos antes de Navidad, pero tenía la decisión tomada desde octubre", pero nunca se supo las verdaderas razones que llevaron a tomar la decisión que a Diego Maradona, lo puso como loco.

Rocío Oliva aseguró que Diego no la ayudó lo suficiente en una causa que marcó su vida. Rocío perdió a su padre Juan Oliva ) a los 12 años por un asesinato en un salón de fiestas de Moreno que ella misma presenció. El padre recibió un disparo y murió. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se encontró un culpable.

"A él no le importó mucho poder ayudarme en eso. Me acuerdo de que en un momento me habían hecho escribir una carta, porque le dijo él a su abogado 'dale una mano a Rocío'. Y yo puse todas las fichas en eso"

Según contó Rocío, le pidió a Diego que a través de sus contactos y abogados pueda averiguar un poco más de la causa y él le solicitó que escriba en una carta todo lo que recordaba de lo sucedido: "Me hizo escribir una carta, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que pasó y lo que me acordara de ese momento. Vivía en Dubai y me pasé una semana entera durmiéndome muy tarde, recordando todo de nuevo, poniéndole mucho énfasis a cada cosa que escribía. Sabía que era por conseguir justicia por mi papá, para que yo pudiese estar tranquila en un montón de cuestiones..." y agregó: "Hice la carta, me llevó un montón de tiempo, la entregué y nunca más me dijeron nada. La habrán hecho un bollo, la habrán tirado por ahí. O sea, una historia que fue para ellos lo mismo que la nada".

"No todos podemos cambiar el pensamiento de una persona que piensa de esa forma o que siempre pensó igual. La verdad es que en ese punto que era tan importante para mí, no recibí ayuda. Hay pequeñas cosas que me hicieron decir 'no es la persona con la que yo quiero o merezco estar. De ahí nada volvió a ser igual'", explicó en un mano a mano con Clarín.com

"Yo soy de ceder un montón. Pero hay cosas con las que no. Hay cosas que te hacen decir "esta persona que está al lado mío no mira más que sus cosas". Te hacen abrir los ojos y cambiar la perspectiva de lo que vos podés llegar a pensar del hombre con el que estás. Sin embargo, igual seguimos... no por mucho tiempo más", señaló.

Rocío se alejó de los escándalos. Participa del programa "Fútbol sin Manchas", dirige en una escuela de fútbol femenino y estudia la carrera para Dirección Técnica.