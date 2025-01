Si hay algo que el 2024 demostró es que no hay edad para ser una influencer de moda. El mundo fashionista solo se limita por la propia creatividad y estilo, pero miles de usuarios en redes sociales demuestran la variedad de atuendos que llaman su atención. Por eso, y siguiendo el ejemplo de sus propias mamás, Ana García Moritán y Sarah Burlando mostraron el look único y tierno que eligieron para darle al bienvenida al 2025.

Ana García Moritán, Pampita, y Sarah Burlando con Fernando Burlando y Barby Franco

Ana García Moritán y Sarah Burlando deslumbraron con sus mini looks white para comenzar Año Nuevo

Ana García Moritán pasó Año Nuevo con su papá, Roberto García Moritán. Luego de su separación con Pampita, el político tuvo que esperar hasta cerca del 31 de diciembre, ya que habían dividido las fiestas para que estuviera con ambos. A través de sus historias de Instagram, la joven compartió inéditos momentos con su papá, quien escribió en un posteo: "Hoy cierro un capítulo que me dejó lecciones profundas. Estoy convencido que las dificultades nos enseñan más que los momentos fáciles, y aunque el camino fue duro, me voy con la certeza de que cada experiencia, me hizo más fuerte y más consciente de lo que realmente importa. Adiós, 2024. Bienvenido, 2025".

De esta manera, la mini influencer mostró su look total white que enamoró a todos. Anita lució un vestido corto white, con detalles en marrón. Para combinarlo, el mismo contaba con botones del segundo color, y usó tiernas sandalias también claritas. Por último, decidió cerrar el look con un detalle que provocó ternura en sus seguidores. La joven ató su cabello rubio en una media colita, con un hermoso moño blanco.

El look de Ana García Moritán

Por su parte, Sarah Burlando disfrutó de una noche llena de amor y cariño por parte de sus papás, Fernando Burlando y Barby Franco. Siguiendo los pasos de su mamá, la acompañó en sus historias de Instagram y posó junto a ella, para mostrar el fabuloso look total white que eligió. La reconocida modelo mostró su vestido de plumas y apuntó que ya estaban listas para celebrar. Con una sonrisa, la niña dio una vuelta y mostró su atuendo.

Sarah usó un tierno vestido total white, con un destacado moño en su espalda. Sin soltar su peluche favorito de Minnie Mouse, mostró que acompañó el look con unos zapatitos cerrados del mismo color, y se abrigó con unas medias cortas, también blancas. Por último, y al igual que Anita, ató su cabello castaño en una media colita, con un hermoso moño. La pequeña también posó con sus papás, quienes la apoyan en todo lo que se propone.

El look de Sarah Burlando

Sarah Burlando y Ana García Moritán son de las mini influencers más vistas por los usuarios de las redes sociales. Ellas inspiran a pequeños a introducirse en el mundo de la moda, y a no darle importancia a la edad que tienen.

A.E