Andrés Nara habló esta semana con el equipo de Intrusos y contó detalles de su actual relación con su hija Wanda Nara y su yerno Mauro Icardi. El empresario se dejó ver muy cabizbajo por no conocer aún a sus nietas.

El empresario automovilístico contó en el programa, que no conoce a Francesca e Isabella Icardi. Marcela Tauro le remarcó que no es solo Nora Colosimo, (madre de Wanda Nara) sino también Mauro Icardi, quienes no quieren que las niñas lo conozcan. Ante la acotación de la panelista, Andrés Nara le dio la razón.

Andrés Nara reveló por qué Wanda Nara y Mauro Icardi no le dejan ver las nietas.

«Exactamente. Si yo estuviera en el lugar de él (Por Icardi) le diría a Wanda. "Yo no me banco a tu papá, pero es el abuelo de mis hijas, me gustaría que lo conozcan"», comentó como deseo de lo que le gustaría que su yerno hiciera para lograr un primer acercamiento con sus nietas.

El empresario aseguró que Mauro Icardi se terminó de enojar y cortó el cualquier vínculo con él, cuando en un programa le consultaron por el primer embarazo de Wanda con Icardi y él lo confirmó al aire. Al no haber esperado que fuera Mauro quien lo revelase, el jugador del PSG se disgustó con él y de paso lo hizo su hija Wanda Nara.

Maite Peñoñori le contó a Andrés Nara que tenía una buena oportunidad para acercarse a la familia de su hija y de paso conocer a sus nietas, pues en el reality que prepara Wanda Nara, quiere que él esté ahí también.

Esto dijo Andrés Nara sobre la posibilidad de estar en el reality de Wanda Nara

“Para mí vale más la dignidad que la plata; es decir, no cambio dignidad por plata”. Maite le aclaró que de estar en el reality, no habría dinero de por medio.

“Yo prefiero una charla personal con ella y llegar a un entendimiento. Reconozco que hubo un montón de cosas, como también pasaron con ella cosas, que yo las entendí cuando ella estaba soltera, y puse el pecho, ¿por qué?, porque uno es el padre y hay que estar conteniendo la familia”, dijo Nara ante la posibilidad de un acercamiento con su hija por con cámaras de por medio.

“La verdad que no pasó nada para estar en esta situación”, comentó Andrés Nara sobre la actual mala relación que tiene con Wanda Nara y Mauro Icardi, donde no puede tener un vínculo con sus nietos.