¿Qué dirá Wanda? Andrés Nara confirmó que quiere darle un hermanito a ella y a Zaira

Hace sólo un par de semanas, Andrés Nara contó emocionado hasta las lágrimas que había conocido a su nieto Viggo, hijo de Zaira, la menor de sus hijas y ahora en una entrevista sorprendió a todos y confesó que quiere darle un hermano a sus hija a ella y a Wanda. ¿Qué dirá la rubia cuando se entere de sus deseos, habrá acercamiento o más distanciamiento?

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” el padre de las diosas argentinas manifestó dijo: “Estamos muy bien con Pamela. Ella es una excelente mujer y estamos replanteando algunas situaciones que nos complicó la pandemia. Ella es productora, hace ropa, y teníamos complicaciones con nuestros trabajos. Problemitas que no llegaron a una complicación total, teníamos muchos proyectos que se trabaron con todo esto“, comenzó...

“Yo creo que nos vamos a casar en algún momento. Tenemos que charlar algunos detalles, conversé con Zaira sobre este tema. Le mostré situaciones charlas personales. Ella es muy madura e inteligente. Si esto te estabiliza un poco, no nos va a dar para mucho más, vamos a tener que formalizar en algún momento“.

Consultado por la posibilidad de ampliar la familia, Nara fue categórico: “Te voy a ser honesto, en un principio dije que no. Otra vez estar con los pañales, con el colegio, pero si hay un afecto muy grande y vos estas enamorado de esa persona, es muy lindo tener un producto, un hijo en común, es un lazo más directo. Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años“, dijo y concluyó:

“Me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira, de alguna manera si. Ella tiene una nena llamada Mora y vemos como seríamos nosotros con una nueva criatura. Pero tenemos que darle otra estructura a la pareja“.

Andrés Nara se reencontró con Zaira tras un año y medio y pudo conocer a Viggo, su nieto

Luego de esperar más de un año y medio para reencontrarse con su hija Zaira Nara, Andrés Nara pudo celebrar por partida doble ya que conoció a su nieto Viggo a quien por la pandemia nunca había podido ver ni poder abrazar como todo abuelo desea hacerlo con sus herederos más pequeños.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el empresario dio los detalles de ese encuentro, casi quebrado por el llanto de emoción: "Te comento algo que no lo sabe nadie y te lo cuento a vos. Estuve con Zaira, con Viggo y Malaika. Pasamos unos días muy lindos. Fue hace cuatro días. La pasamos re contra bien. Viggo cumplió un año y nació en una fecha muy justa por la pandemia y no lo conocía. Malaika cumplió cuatro años“, comenzó diciendo.

“Zaira tiene una vida muy intensa y justo se dio. Malaika preguntaba por mí y me llamaron que me querían ver. En la plaza, jugando con los chicos, fue un momento muy agradable y esto no lo sabe nadie. Fue en la casa de Zaira el encuentro. La nena me había visto poco, tiene el mismo temperamento que Wanda. Lo que más me emocionó fue el abrazo que tuvimos. Un abrazo con tiempo y muy afectivo. Transmitimos muchas cosas. Con esa sensación de ganas. Eso me quedó, más allá de las fotos. Conversaciones que fueron muy agradables“, siguió con su relato.

“La sensación de que mis nietos quieran verme. Uno se sensibiliza, quizás son los años y fue muy lindo. A Zaira no la veía hace un año y medio y un poco más también. Pude tenerlo a Viggo en brazos y reíamos con la nena en la plaza porque es una guerrera. Salta, corre, fue un momento muy agradable. Y cuando lo vi por primera vez al nene me dijeron que se parecía a mí. Ellos dicen eso, que se parece a mí. Es una sensación muy rara. Fue un shock. Son sensaciones en la vida que uno no se va a olvidar más“, concluyó.