Ángel de Brito filoso con Mauro Icardi por la carta que le mandó a Wanda: "Es pedorra. Yo, si recibo eso, me divorcio"

Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi a través de un posteo en sus redes. Al ver eso, Ángel de Brito emitió su opinión y fue contundente contra el futbolista.

"Es una carta pedorra. Si me da eso, me divorcio. Por eso no funcionó con la China, con esas pavadas....", dijo Ángel de Brito en la mañana de LAM.

Luego, el conductor sentenció: "Ella en su posteo puso una cantidad de pavadas... este supuesto perdón, vamos a ver cuánto le dura".

Así reaccionó Mauro Icardi a la publicación de Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi apuestan una vez más a construir una historia juntos. En el día de ayer, la empresaria anunció su reconciliación con el jugador del PSG. Acto seguido, el referente del PSG tuvo varios gestos de amor hacía ella.

Con la felicidad a flor de piel, él reposteó la foto que eligió su pareja para confirmar que la crisis había quedado atrás. Además, cambió la imagen de perfil de su Instagram: dejó de lado sus iniciales y puso una foto del matrimonio en su último viaje a África.

De esta forma, Mauro Icardi dejó en claro que el escándalo quedó atrás.