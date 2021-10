Así mostraba Wanda Nara a Mauro Icardi tras la reconciliación definitiva

Wanda Nara confirmó este lunes la reconciliación definitiva con Mauro Icardi. A través de su cuenta oficial de Instagram, la mediática hizo un contundente posteo sobre su estado sentimental.

"Me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. (…) Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir", escribió la empresaria confirmando que pese a todo seguirá en su vínculo con el deportista.

Tras esta contundente declaración, en donde Wanda intenta ponerle fin al escándalo, todo parece indicar que la vida de la pareja volvió a la normalidad. Así lo dejó en evidencia la modelo al mostrar a su esposo en unos tiernos videos junto a sus hijas, Francesca e Isabella.



Al ritmo de "Vida de rico" de Camilo, el futbolista aparece bailando muy divertido junto a las pequeñas mientras Wanda los filma desde la comodidad de su sillón en su lujosa mansión de París.

La China Suárez: así se olvida del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de que Wanda Nara hiciera un contundente descargo en redes en donde afianzaba su relación con Mauro Icardi y su intención de seguir casa, la China Suárez, implicada como la tercera en discordia en el matrimonio, decidió compartir varias historias en su perfil de Instagram, demostrando que ya ha superado este tema.

En una de las historias se podía ver una imagen en la que se estaba de espaldas caminando junto a Magnolia, la hija que tuvo junto a su Benjamín Vicuña.

Luego, en las otras publicaciones que compartió, dos de ellas están relacionadas al proyecto laboral que la llevó a España: "Objetos".

VO