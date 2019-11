Salen a la luz más detalles de la declaración de Anna del Boca contra Biasotti

Anna Chiara del Boca decidió hacer formal la denuncia por abuso sexual y corrupción de menores contra Ricardo Biasotti, su papá.

Una vez asentada la acusación, el juzgado Nro. 43 se encargará de investigar el caso. A través de sus abogados, Claudio Calabressi y Paula Ojeda, la joven hizo una presentación de 20 páginas en la que da detalles de las vejaciones a las que fue sometida a sus 8 años.

“Que si bien desde hace algún tiempo, y ante diversas afrentas mediáticas de mi propio padre y terceros, he venido esbozando en primera persona parte de los hechos que tiñeron de sombra mi niñez y que hoy siguen atravesando mi vida entera, he decidido formalizar la denuncia contra mi progenitor, Sr. Horacio Ricardo Biasotti, plasmando con el mayor detalle que el dolor, la vergüenza y el miedo de antaño me permitan, todas las cuestiones...”, es el primer párrafo de la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

En el escrito se detalla que los hechos que Anna denuncia sucedieron a la edad de 8 y 9 anos en la cama matrimonial de su papá. Además, aseguran sus representantes que la víctima se someterá a una Cámara Gesell en la que relatará todo lo sucedido.

La imputación formulada contra Biasotti es de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la relación de parentesco y corrupción de menores por lo que el empresario puede enfrentar una sentencia de más de 20 años.