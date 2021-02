Araceli González dio positivo para Coronavirus

"Positivo para mi. Negativo para Fabi", así Araceli González daba a conocer la noticia de que tiene Coronavirus.

La empresaria, comenzó a sentirse mal, con muchos de los síntomas asociados al virus y lo compartió con sus seguidores: "yo hablo desde aquí (en la cama de su habitación) con un supuesto COVID. Hace 2 días que estoy con un montón de síntomas; dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Mi tío está internado con Covid, mi prima y mi tía también están con Covid", decía González recostada y algo demacrada, quien también agregaba que junto a su marido habían tenido contacto estrecho con contagiados del virus.

"Lo tengo a Mazzei que se hace el fuerte: hace los almuerzos, las cenas, las compotas, me estoy alimentando con cero proteínas, jugos, verduras verdes y mucha agua. Vamos a ver cómo es este tránsito una vez que me digan si es positivo. Que tengo todas las fichas, las tengo", aseguraba ayer en sus insta stories.

A continuación, la mamá de Flor Torrente y Toto Kirzner, mostraba orgullosa cómo la mimaba Fabián, llevándole el desayuno completo y equilibrado y ahí se lo veía a Massei, de lejos, mientras ella escribía: Lo amo tanto! Nadie me cuida más que él! El uno!.

Tanto Ara como su pareja, se sometieron al hisopado en el que ella se mostró más valiente en tanto que él un poco quejoso y luego del estudio, Araceli regresó a la cama porque se sentía mal.

Finalmente, ayer a la noche, le dieron el resultado que, aunque no era lo esperado, ya suponía: COVID POSITIVO.

La confesión sexual de Araceli González en medio de la cuarentena con Fabián Mazzei

Si bien son muchas las parejas que se separaron por la cuarentena (aunque varias están volviendo, como Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés o Laurita Fernández y Nicolás Cabré), no es el caso de "Ara" y "Fabi" quienes disfrutan de su compañía en su casa en un country de zona norte.

Marley le preguntó a la actriz cómo llevaba la cuarentena: "No salgo hace siete meses", dijo ella y disparó: "Estamos con Mazzei como locos, ¡teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien". Como no podía ser de otra manera Marley estalló de risa y ella también. Se ve que para algunas parejas la cuarentena une más que separar.