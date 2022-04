Aseguran que Camila Cavallo está muy cerca de un famoso conductor: "Estuvieron toda la..."

Camila Cavallo enfrenta nuevos rumores de romance con una reconocida figura. Se trata de Nico Occhiato, el soltero codiciado del momento.

Según informó Estefanía Berardi en Mañanísima, la ex pareja de Mariano Martínez estuvo en un boliche junto al conductor, muy cerca.

"Camila Cavallo y Nico Occhiato estuvieron toda la noche pegados", dijo la periodista. "Él no se animaba a saludarla. Después sí, se acerca. Estuvieron charlando toda la noche. Mariano también estaba en el boliche. Daba vueltas", siguió.

Nico Occhiato se mostró muy cerca de Camila Cavallo.

Es la segunda vez que Camila Cavallo fue vinculada a rumores de romance desde su separación con Mariano Martínez en junio de 2020. Tiempo atrás, fue relacionada a Mario Guerci, con quien mantuvo una historia antes de conocer a Mariano.

Por el momento, ni Nico ni Camila hicieron referencia a estas versiones ni dieron señales en redes sociales, donde no aparecen indicios de este amorío.

Por qué se separaron Camila Cavallo y Mariano Martínez

Después de cuatro años de intenso amor, la cuarentena estricta dejó una secuela en Camila Cavallo y Mariano Martínez.

La pareja decidió poner punto final a la relación antes del comienzo de la pandemia pero la ruptura se hizo oficial en mitad del 2020. El actor y la modelo tiene a Alma, una hija en común, y mantienen un vínculo excelente que también quedó demostrado en redes sociales.

Camila Cavallo junto a su hija y los hijos de Mariano Martínez.

Sobre el final de la relación, Camila aseguró que no hubo terceros en discordia, ni engaños. "Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional", contó.