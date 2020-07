Camila Cavallo reveló los motivos de su separación de Mariano Martínez

La separación de Camila Cavallo y Mariano Martínez ya es un hecho y la pareja decidió terminar definitivamente la relación tras cuatro años de amor.

Celosos de su vida privada, la pareja confirmó la noticia cuando comenzaron a correr los primeros rumores. “Ahora nos estamos enfocando en que los peques (haciendo alusión no sólo a su hija sino a los dos hijos que tiene Martínez con Juliana Giambroni, Olivia y Milo) estén bien”, dijo la modelo en exclusiva para CARAS.

Lo cierto es que, una vez pasado el impacto de la noticia, la joven oriunda de Santa Fe se animó a dar más detalles de la separación. “Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante”, dijo sobre las especulaciones de que el aislamiento obligatorio habría terminado con el amor.

“Después seguimos conviviendo y cuando se activó el tema de la inmobiliaria, decidimos buscar un departamento”, dijo en Gente. “Obviamente estar separados y conviviendo no es lo mejor. Pero por el tiempo que lo hicimos, nos llevamos bien”, agregó.

Luego, sobre los motivos de la ruptura aseguró: "Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional".