Así será el clima astrologico para este 6 de Junio de este 2022

Virgo: es un buen momento para soltarle la rienda a los hijos y tener mayor confianza en ellos. Dales un poco de libertad para elegir y tomar sus propias decisiones, escuchar su corazón y equivocarse si así tiene que ser. Aprenderán de sus errores.

Capricornio: siguen en excelente aspecto laboral. Aumentan los ingresos, posibilidad de ascensos y retribuciones. Éxito. Tauro: autocontrol. Ponele palabras a tus estados de ánimos, te harán sentir mejor.

Hoy es Tormenta Ritmica Azul en el Calendario Maya

A veces la única razón para actuar, es que no te puedes quedar toda la vida esperando que algo suceda. No importa cuánto tengas que hacer para que tu vida funcione, sigue intentando, tantas veces como sea necesario hasta que algo de resultado. Es imposible que no te cruces con el éxito si vives realizando acciones positivas en tu vida, en algún momento, inevitablemente, obtendrás resultados de tus acciones. Así es la Ley del Universo. Ya sea en el plano afectivo o laboral, trabaja para obtener resultados, por cada semilla que plantes, nacerá una flor.

AFIRMACION DEL DIA

Me cansé de esperar que algo mágico suceda, el momento de obrar es HOY.