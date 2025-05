Así son Josefina y Elena, las hijas de María Laura Santillán que eligieron un camino diferente al de su madre

María Laura Santillán es, sin dudas, una de las periodistas más respetadas y queridas de la televisión argentina. Durante décadas, su rostro ha sido sinónimo de profesionalismo y compromiso con la información. Sin embargo, puertas adentro, la periodista y conductora es también una madre orgullosa de sus dos hijas, Josefina y Elena D’Elía, quienes han decidido seguir sus propios caminos, muy distintos al de su madre en los medios.

A qué se dedican Josefina y Elena, las hijas de María Laura Santillán

Josefina, la mayor, vive en Barcelona y se ha volcado por completo al mundo de la creatividad y el arte. Allí realizó un posgrado en montaje y un máster en creatividad audiovisual, combinando formación académica con pasión personal. Pero no se detuvo ahí: también incursionó en la música, lanzando una canción de reggaetón titulada “Like x like”, junto al DJ Rorro Casas. La letra aborda los vínculos amorosos mediados por las redes sociales y la hiperconectividad de estos tiempos, mostrando una mirada fresca y moderna sobre las relaciones actuales.

Hijas María Laura Santillán junto a su hija Josefina

Por su parte, Elena, más conocida como “Tuta” de Elia Santillán, estudió en Estados Unidos y se graduó en Berklee College of Music con el título de "Bachelor of Music, Independent Recording & Bachelor of Songwriting" (Licenciatura en Música, Grabación Independiente y Licenciatura en Composición de Canciones). María Laura manifestó en varias oportunidades que su hija menor la inspira y la mantiene actualizada con los modismos y tendencias que circulan entre los jóvenes. Asimismo, Santillán se ha referido con admiración al vínculo que tiene con Elena, destacando la complicidad que comparten incluso con tanta distancia física de por medio.

Elena D’Elía Santillán

Ambas jóvenes han elegido caminos alejados del periodismo y la exposición mediática que marcaron la carrera de su madre. Sin embargo, lo que las une es el apoyo incondicional que siempre recibieron de ella, quien supo darles libertad para que exploraran sus propios intereses. María Laura, lejos de imponerles una dirección, sembró en sus hijas la confianza para construir su propio destino.

El caso de Josefina y Elena es un claro ejemplo de cómo el amor y el acompañamiento pueden dar frutos muy distintos, pero igualmente valiosos. Con sensibilidad artística, independencia y autenticidad, las hijas de María Laura Santillán demuestran que no es necesario seguir los pasos de una madre famosa para brillar con luz propia.

F.A