Cande Molfese confirmó la relación con Gastón Soffritti: "Es para mí"

En las últimas horas salió a la luz el incipiente romance de Cande Molfese y Gastón Soffritti. Pero fue recién hoy que la artista rompió el silencio sobre el vínculo que la une al actor. Se conocieron hace un mes y contó los detalles del encuentro.

Cande Molfese aseguró que la información salió a la luz porque los pueden haber visto en algún lado, ya que en hace dos semanas empezaron a salir sin cuidarse de que los demás los vean. "Nosotros al principio no salíamos a ningún lado y después en un momento nos relajamos", relató en el programa de radio "Antes Que Nadie".

Cande Molfese con sus compañeros de Antes Que Nadie.

Con respecto a cómo se conocieron, la actriz expresó: "Antes de irme al sur, una semana antes dije 'Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir con más nadie. Que el universo me ponga al frente la persona que es para mí' y bueno, me lo puso".

"Nos estamos conociendo, estamos compartiendo, nos estamos encontrando en el medio, la estamos pasando bien", aseguró Cande Molfese en referencia a cómo es la relación con Gastón Soffritti. Sin embargo sentenció: "No es mi novio, yo no quiero estar de novia".

Gastón Soffritti.

La reacción de Gastón Soffritti

Entre los amigos de Cande Molfese se referían a Gastón Soffritti como "Piñón Fijo", ya que era el chongo fijo de la actriz. Al revelarse la verdadera identidad, el actor reaccionó en las redes a través de las historias de su cuenta personal de Instagram.

El artista utilizó un filtro que te pinta la cara como un payaso y expresó: "Bueno parece que tengo un nuevo rol para interpretar". De esa forma dejó en evidencia que se tomó con humor el apodo que le pusieron los amigos de Cande.