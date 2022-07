Aseguran que Cande Molfese y Gastón Soffritti están en pareja

Gastón Soffritti y Cande Molfese estarían viviendo un romance. Así lo aseguraron en LAM, hace instantes.

En el marco de un Enigmático, Ángel De Brito le preguntó a Estefi Berardi de quiénes se trataba el nuevo romance que quería contar.

Entre él, que ya lo sabía, y la angelita, comenzaron a dar pistas de la pareja.

Fue así que Estefi Berardi contó: "Los dos son famosos y están trabajando". Por su parte, Ángel De Brito dijo: "Son dos famosos argentinos, que pasaron por la pista de Tinelli".

También señalaron en LAM que "ella salió con un famoso" y "él también, pero su última novia no lo era".

Se referían a que Cande Molfese estuvo de novia con Ruggero Pasquarelli y Gastón Soffritti fue pareja de Stefi Roitman.

"Hubo un viaje al sur en grupo. Ella contó en un vivo de Twitch que se estaba viendo con un chico", concluyó Estefi Berardi.

Gastón Soffritti se refirió la boda de su ex, Stefi Roitman: "¿Por qué me tendría que haber invitado?"

Gastón Soffritti se refirió la boda de su ex, Stefi Roitman: "¿Por qué me tendría que haber invitado?"

Hay parejas que funcionan y otras que no, como en el caso de Gastón Soffritti y Stefi Roitman que, tras un año y medio de noviazgo, pusieron punto final a su historia de amor en junio de 2019. Invitado “No es tan tarde”, el programa que conduce Germán Paoloski por Telefe, el actor se refirió a su ex y habló sobre su casamiento.

“Hace poquito, usted que estuvo de novio con Stefi Roitman por mucho tiempo, se casó. ¿Lo invitó?", le preguntó el conductor al ex participante de “MasterChef Celebrity 3” que contestó sin vueltas: "No, pero... ¿por qué me invitaría?”.

Gastón Soffritti y Stefi Roitman.

Paoloski cerró el tema en ese instante tras notar que Gastón Soffritti no hablaría de Stefi Roitman a quien estima y mucho.

“El amor, no es solamente el hecho de compartir algo con alguien, sino también de saber dejarlo ir”, escribió Gastón en el comunicado donde la pareja confirmaba su decisión de separarse en buenos términos.

Al explayarse sobre la ruptura el actor dijo en su momento: "Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros. Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'", dando cuenta de que entre ambos siempre primo y primara la buena onda y el cariño.