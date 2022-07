Chato Prada tuvo una cálida entrevista con Catalina Dugli en su programa, Agarrate Catalina, de La Once Diez. El productor y mano derecha de Marcelo Tinelli, fue interrogado sobre la nueva faceta que se le atribuye a Marcelo Tinelli en redes sociales y medios de comunicación, de ser ahora, el soltero más cotizado del país.

Luego de que se conociera el quiebre, aparentemente definitivo, entre Tinelli y Guillermina Valdés, madre de su hijo Lolo Tinelli, se generaron rumores sobre una posible reconciliación del conductor de TV, con Paula Robles, la madre de su hija Juanita Tinelli. Al ser consultado sobre esto, Chato Padra remarcó que todos esos rumores le generan algo de risa, pero que él no es quien pueda hablar sobre la vida privada de su amigo y jefe, Marcelo Tinelli.

Chato Pablo describió a Marcelo Tinelli ahora que está lejos de Guillermina Valdés.

“Marcelo está muy bien, él siempre tuvo excelente relación con sus ex. ¡Son las madres de sus hijos! Marcelo está contento con todos sus hijos, disfrutan, él es re familiero, se junta, hace muchos planes con sus hijos”, expresó el productor de El Trece, y agregó: “Nosotros nos juntamos y hablamos de trabajo, del programa, de la artística, no de su vida, porque eso es un espacio personal de él, es cosa de él. No quiero opinar de algo muy privado de él", comentó el Chato Prada.

Catalina insistió en que Marcelo es visto como uno de los solteros más apetecidos ahora en el mundo del entretenimiento y sobre eso, sin dar muchos detalles, el Chato Prada contó cómo ve a físicamente a Tinelli: “Te puedo decir que se lo ve muy bien, está muy fachero, entrenando mucho, está muy moderno Marcelo”.

Sobre el vínculo entre Marcelo y su hijo Francisco, con quien va a empezar a trabajar, el esposo de Lourdes Sánchez afirmó: “Fran está muy cerca de él. Francisco es muy compañero de Marcelo. ¡Buenos, todos sus hijos son muy compañeros! Siempre están muy cerca”.

El Chato Prada reveló detalles del programa Canta Conmigo Ahora

El productor de Marcelo Tinelli comentó que desde que se terminó el año pasado, ShowMatch, La Academia, todo el equipo de trabajo ha venido gestionando para que pueda salir al aire por la pantalla de El Trece, el nuevo programa musical, Canta Conmigo Ahora. Un formato internacional que no contará con un jurado en sí, como se conocía en otros programas, pero tendrá a 100 cantantes evaluando a los participantes que se presenten.

“Estamos todos trabajando todo el tiempo. El programa va a dar qué hablar con este nuevo formato. ¡100 jurados, es una cosa de locos! Es como una tribuna, sería como La Bombonera más o menos. Hubo que hacer un laburo de ingeniería para levantar la parrilla de luces. Se levantó tres metros en un estudio de 1200 metros, es un decorado de 360 grados en pantallas, que incluyen también unas 12 cámaras”, comentó el productor.

“Es un formato de afuera, que está aprobado hace varios años. Los 100 jurados, después de los 30 segundos, que el cantante hace su rutina, tienen la posibilidad de votar, para ello, hubo que instalar un software polaco. Votan por sí o por no y a medida que van votando, se va iluminando la pantalla que hay atrás” comentó el Chato Prada.

Entre los jurados, el Chato Prada comentó que está Coti, que se está hablando también con El Puma Rodríguez, con Cristián Castro, entre otros más, pero no quiso dar mayores detalles, pues se está en proceso de negociación con todos y son 100. Habrá un promedio de 200 cantantes que irán pasando entre 8 y 10 por episodio. Sobre el estreno, remarcó: “Tengo entendido que va a salir a finales de julio a las 22:30 hs. Estamos en una etapa de pruebas, así que en breve estaremos grabando el programa”.