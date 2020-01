El "Chino" Darín y Úrsula Corberó a los besos en el mar y manito en Off Side

Desde que cruzaron sus caminos en 2016 cuando grabaron la serie de Antena 3 “La Embajada”, Chino Darín (30) y su novia, la actriz española Úrsula Corberó (30), han sumado tanto kilómetros de vuelo entre continentes como demostraciones de amor. Luego de todo este tiempo juntos, sus carreran se han potenciado tanto como una relación que se observa cada vez más afianzada y los muestra siempre incondicionales.

Instalada en Madrid, donde habrían adquirido un lujoso piso, la pareja adora compartir tiempo con la familia del Chino y bien sabida es la excelente relación que la estrella de “La Casa de Papel”, la serie en la que intepreta el papel de “Tokio”, mantiene con sus suegros, Ricardo Darín (62) y Florencia Bass (50). Tanto así que llegada las fiestas de fin de año, siempre se espera la llegada de los tortolitos a Buenos Aires para la reunión de todo el grupo.

Ya en la capital porteña, la pareja fue vista almorzando en un restó de Palermo, barrio donde los Darín tiene su casa y en el que la actriz realizó algunas compras y accedió siempre con un sonrisa al pedido de los fans que le solicitaban fotos. Con la idea de recibir el 2020 en Punta del Este, todo el grupo partió rumbo a Uruguay en la misma tarde del 25 de diciembre, tal vez con la idea de que viajar en Navidad les permitíría hacerlo sin tantas miradas de curiosos.

Ya instalados en José Ignacio y en el barrio Pinar del Faro, el mismo que eligen figuras como Adrián Suar y Mariana Fabbiani, los cuatro aprovecharon el buen tiempo para bañarse en el mar de La Brava. También la ubicación estratégica y más discreta a la hora de testigos que tiene la playa del hotel Anastacia, donde se dispusieron entre sus reposeras para disfrutar del sol esteño.

Súper relajados, el Chino y su bellísima novia se metieron juntos al agua, entre besos, mimos y algunos juegos que los mostraron tan divertidos como enamorados.

“Cuando dejo Buenos Aires pienso en mi familia y en mis amigos, a los que no sé cuándo volveré a ver; y cuando dejo Madrid y me ausento varias semanas, extraño mucho a Úrsula. No es nada sencillo congeniar con las distancias y los tiempos, inevitablemente te ponés a pensar y ponerte a pensar mucho es conocerse más a sí mismo”, confesó tiempo atrás el Chino. “No me había pasado nunca ésto de que me surgiera un amor trabajando, pero hay cosas que son inevitables y suceden”, fueron la palabras de Úrsula tras el flechazo que vivió con el actor argentino.

“Estoy viviendo una situación idílica en este momento, en la que pasó la mitad del año en cada país y tengo proyectos de los dos lados. La familia, los amigos y los perros, en Argentina; y mi novia, del otro lado, que, por más que sea una sola persona, pesa mucho en la balanza, porque es mi compañera de vida”, agregó el actor que en 2019 estrenó con gran éxito “La Odisea de los Giles”, la primera película en la que comparte cartel con su padre Ricardo, su papá también en la ficción, además de ser la del bautismo de “Kenia Films”, la productora de los Darín.

Encantados con su escapada a Punta, los Darín y Úrsula no dejaron de mostrarse sonrientes al ser descubiertos por las cámaras. Durante su estadía en el este tal vez se crucen con Susana Giménez, quien suele invitarlos a su casa, “La Mary”, ubicada en el exclusivo barrio de Punta del Indio. Cualquiera sea el plan, suegros y novios parecen estar siempre a gusto con disfrutarse en familia.