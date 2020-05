La fuerte respuesta de Cinthia Fernández a la China Suárez por la polémica de la \"maquinita\"

"No quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias", escribió la China Suárez en Twitter dejando en claro que no quería sumarse a la "movida" de un artefacto que promocionan varias famosas y que se convirtió en una de las grandes polémicas actuales ya que han denunciado que se trata de una estafa.

NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020

En medio de este escenario y con la repercusión que causó la información que circula al respecto, Cinthia Fernández salió a responderle, respaldando el producto.“Yo no estoy en contra de ningún dermatólogo ni de ningún esteticista. Dije que cada uno elige cómo cuidarse. A mí me pasa que no tengo tiempo por la situación de mi casa de ir a un centro de estética, donde usan la misma tecnología. Son gustos de cómo uno se quiere cuidar. Nada más que eso”, comenzó la modelo.

“También es una cuestión de comodidad y practicidad el tema de las máquinas. Yo las elijo porque mi vida es un quilombo y no tengo un segundo de tiempo”, agregó Fernández, y luego apuntó contra la actriz. “Otra cosa que me llamó mucho la atención es que la China Suárez dijo ‘yo no vendo esas máquinas’ y tres segundos después promocionaba cremas para la cara. ¿Es todo muy loco, no?”, cuestionó a purta ironía.



“Y sí, la marca le paga, le da un montón de productos y ella es una embajadora que viaja gratis por el mundo. Ellas publicitan solo por eso, yo chequeé el producto. No somos boludos ni cagadores, si no estaría toda la farándula cagando a la gente”, cerró indignada.