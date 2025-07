La oscura historia detrás de la cicatriz de Benjamín Vicuña que la China Suárez sacó a la luz

Benjamín Vicuña y la China Suárez volvieron a quedar en el ojo público tras una explosiva serie de declaraciones que sacudieron al espectáculo local. La actriz decidió romper el silencio y expuso detalles íntimos que, según ella, marcaron para siempre su vínculo con el actor chileno.

Entre acusaciones, reclamos y revelaciones dolorosas, salió a la luz el origen de una cicatriz que Vicuña lleva en el rostro y que, hasta ahora, había pasado desapercibida por la mayoría del público.

La historia detrás de la cicatriz de Benjamín Vicuña que la China Suárez mencionó

Fue el periodista Gustavo Méndez quien se animó a contar la historia detrás de la marca que Vicuña esconde parcialmente con su barba. “Benjamín Vicuña tiene una cicatriz en uno de sus cachetes...”, comenzó, y enseguida explicó que se trata de una herida profunda sufrida en mayo de 2019, mientras filmaba Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV).

“Yo tenía el dato hace mucho tiempo, que lo corroboré ayer. No llegó muy bien al departamento que tenían aquí en la Capital Federal y se rompió la cara con un vaso de whisky porque no se podía mantener de pie”, relató Méndez.

El panelista detalló que el actor perdió mucha sangre y que la situación fue tan alarmante que debió llamar de inmediato a un productor de Pol-ka para pedir ayuda. “Tuvo que salir corriendo de San Jorge, donde vivían”, señaló. Ese habría sido un punto de quiebre en la relación con la China. “Ahí, Eugenia le habría dicho: ‘Pará, porque así no podemos seguir. No solamente no podemos seguir como pareja, sino que no podemos seguir con vos cumpliendo tu rol de papá’”, aseguró Méndez.

La China, por su parte, no se quedó callada y lanzó durísimos mensajes contra su ex a través de redes sociales. Sin nombrarlo directamente, lo acusó de abandono, egoísmo y de sostener una imagen pública falsa: “Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos...”.

Además, recordó otros momentos difíciles: “El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El que se fue de joda mientras yo daba la teta, el que no pudo darle un vaso de agua a su hija porque venía de una fiesta. El que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’”.

Con una denuncia que combina lo personal, lo familiar y lo emocional, la China Suárez encendió una nueva polémica en torno a Benjamín Vicuña, que esta vez incluye un detalle físico visible, pero hasta ahora, silenciado: una cicatriz que esconde una historia mucho más profunda y oscura de lo que muchos imaginaban.

