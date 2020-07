Clima astrológico para el jueves 2 de Julio del 2020

Géminis: lo que te hace diferente a los demás es lo que más le atrae de vos a tu pareja. Sos impredecible, autentica espontanea. Eso lo vuelve loco. Libra: aceptate como sos y potencia tus dotes de seducción. Necesitás trabajar la confianza en vos mismo para que el otro te vea como un par. Piscis: enfocada en lo cotidiana y las tareas domésticas. Invertís algún dinero en hacer arreglos, y renovar la casa. Buen gusto en la decoración. Tauro: resfríos de invierno. Abrigate. Cuidá tu salud.

HOY ES AGUILA AUTOEXISTENTE AZUL en el Calendario Maya

La abundancia es un estado de conciencia. Sé conciente de todo lo que tienes, bendícelo y agradécelo, y tus bienes materiales y espirituales se multiplicarán.

Tenemos más recursos de los que imaginamos, incluso de los que podemos ver, pero no nos damos cuenta, no tomamos conciencia de ellos. Es como tener un río de agua cristalina y potable frente nuestro, tener sed, y no beber. Lo único que tienes que hacer es acercarte al río, arrodillarte y tomar su agua. Somos una maquina de pedir: Dios dame esto, dame lo otro… Dios quiero… ¡necesito más! Pero nada nos alcanza, y no nos alcanza porque no tomamos contacto con los tesoros que poseemos, con los recursos que disponemos. Por eso el agradecimiento te ayuda a reconocer, identificar, enumerar cada una de las bendiciones que tienes en tu vida. Empieza ahora, toma papel y lápiz y comienza a dar gracias por cada uno de los bienes (materiales y espirituales) que posees. Entonces tus recursos se multiplicarán.

AFIRMACION DEL DIA

Agradezco y multiplico todo lo que tengo. La riqueza fluye espontáneamente a mi.