María Cecilia Botero, ícono de la televisión colombiana y recordada por su papel como la abuela en la película Encanto, de Disney, sorprendió al público al hablar abiertamente sobre las dificultades económicas que ha enfrentado a lo largo de su carrera. En una entrevista reciente con la revista Semana, Botero compartió detalles sobre la inestabilidad financiera que ha enfrentado en su vida profesional.

"La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18", expresó la actriz. Estas palabras reflejan la realidad de muchos artistas que, a pesar de su fama, deben enfrentar periodos prolongados sin ingresos estables.

El golpe en la economía de María Cecilia Botero: incursionar en la producción teatral

Botero también confesó que su situación económica se ha visto afectada por decisiones laborales que tomó en el pasado, especialmente al incursionar en la producción teatral. "He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané en otra cancha", comentó.

A pesar de los desafíos financieros, la actriz mantiene una actitud positiva y resiliente. "No me quejo", afirmó, destacando su amor por el arte y su compromiso con la cultura. Su testimonio pone de manifiesto la precariedad que puede existir en el mundo del espectáculo, incluso para figuras consolidadas, y la necesidad de una mayor conciencia sobre la realidad económica de los artistas.

Maria Cecilia Botero en la premier de Encanto

María Cecilia Botero continúa siendo una figura emblemática en la escena artística colombiana e internacional luego de haber participado de un rotundo éxito como Encanto. Sin dudas, su valentía al compartir su experiencia comparte a sus seguidores una perspectiva valiosa sobre los retos que enfrentan los profesionales del entretenimiento. Su historia es un recordatorio de que, detrás de la fama, existen luchas y sacrificios que nacen a partir de la pasión y vocación.

F.A