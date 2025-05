El nombre de la China Suárez es tendencia en las redes sociales, debido a su rol en la guerra legal y mediática de Mauro Icardi y Wanda Nara. La actriz es la actual pareja del futbolista, luego de que tuvieran su primer encuentro romántico en París en el año 2021, cuando aún la modelo estaba casada con él. Ante esto, los usuarios no tardaron en comentar sobre Eugenia Suárez y, algunos de ellos, comenzaron a lanzarle duras críticas, acusándola de un supuesto cambio de rostro.

Las supuestas cirugías estéticas de la China Suárez: volvieron las críticas

La China Suárez es una de las actrices más comentadas en las redes sociales. Su presencia en polémicas y su belleza natural la pusieron en el ojo de atención mediática y diversos usuarios comenzaron a comentar al respecto. Con el correr de los años, se consideró que había cambiado su forma de verse, y que debía haber hecho alguna cirugía estética. El debate fue tanto que la propia artista salió a hablar y contó que no había hecho retoques, ni siquiera en sus labios.

"Nunca me puse bótox. Por ahora, no me pinché la cara. Lo máximo que me hice fue luz pulsada, y me operé las tetas", explicó en un TikTok. Pero los comentarios no disminuyeron. Por el contrario, y desde que se puso en pareja con Mauro Icardi, las críticas sobre ella aumentaron, al igual que sus fanáticos defendiéndola. En las últimas horas, se dio a conocer una foto vintage de ella y la compararon con una nueva, y los rumores sobre un cambio de imagen volvieron a aparecer.

Algunos usuarios de X aseguraron que la actriz habría perdido expresividad facial, y compararon una foto que subió cuando fue el escándalo con Pampita con la última que publicó cuando apuntó contra los haters. En ambas, realizaba un rostro divertido, mientras dejaba en claro su postura en medio de las polémicas. “Perdió las expresiones de la cara”, “Está tiesa, no es la misma”, “Miren el entrecejo, por Dios”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

Esto la volvió a poner en el centro de la polémica por supuestos retoques estéticos. Estos usuarios aseguran que la China Suárez se aplicó bótox y rellenos faciales, mientras que sus fanáticos recordaron las veces en las que ella explicó que no se había hecho nada. Mientras tanto, la actriz sigue disfrutando de unos días en Turquía, junto a Mauro Icardi y sus tres hijos, antes de volver a sus responsabilidades en la Argentina.

