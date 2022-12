Forma parte del “otro” plantel de la Seleccción, el de las novias o esposas que acompañan a sol y a sombra a sus héroes vestidos de futbolistas. Ellas son fundamentales para sostener emocionalmente a quienes hoy encarnan el sentimiento y el deseo de todo un país. Y muchas, como en el caso de Camila Galante (30), se enamoraron de su chico desde adolescentes, ya que cuando se puso de novia con Leandro Paredes (28) ella tenía 16 y el volante de la Juventus sólo 14.

Más aún, ya se conocían de cuando él tenía ocho años y muy suelto de cuerpo anticipaba que Camila iba a ser su novia y su futura esposa. Todo un camino recorrido juntos que comenzó en la Argentina, cuando Leandro jugaba en Boca, y continuó en Italia, Rusia, Francia y ahora Italia, y cuyos momentos más inolvidables fueron el nacimiento de sus hijos, Victoria (9) y Giovanni (6), y el casamiento en diciembre de 2017.

Camila Galante.

“Ella es todo lo que un hombre necesita a su lado”, dijo el futbolista sobre la mujer que eligió para construir su familia. Acostumbrada a sostenerlo en las buenas y en las malas y a convivir con los vaivenes que se presentan en el día a día, Camila es una de las tantas mujeres de la selección que viajaron a Qatar para estar junto a su pareja.

Muy afin a Antonela Roccuzzo y a Jorgelina Cardoso de cuando Lionel Messi (35) y Angel Di María (34) jugaron con Paredes en el PSG, ellas son las líderes del grupo de familiares que visitan a los futbolistas en la Universidad de Qatar.

“El momento más lindo! Recargando energías. Cuanto te amamos mi vida. Hasta el infinito con vos”, escribió en su Instagram junto a una foto con Leandro y los chicos el día después del triunfo ante México, un resultado que cambió el semblante de la delegación y para el cuál mucho ayudaron los seres queridos con su inflador anímico.

Camila Galante.

Dedicada a su marido y los chicos, Camila contó con el apoyo indeclinable del futbolista para encarar su primer emprendimiento. Fue así que nació ‘Camila Galante Belleza y Cosmética’, una marca “inspirada en las personas que buscan resaltar la belleza interna más allá de lo físico, y que aspiran a sentirse en plenitud con uno mismo”, tal como la caracterizó.

Para abrirse paso en un mundo nuevo y fascinante no estuvo ni estará sola: “Estoy super entusiasmada con mi línea cosmética, un proyecto que armé con mi hermana Lourdes (25) y una amiga. Leandro es un amor, me aconseja y está al lado mío en cada paso que doy. El siempre creyó en mí, me incitó a dar el paso hacia adelante y no deja de recordarme lo orgulloso que está”, confesó cuando lanzó la marca. Y acotó que gracias a esta iniciativa, el futbolista se comenzó a cuidar la piel diariamente: “Usa todos mis productos, le encantan. Y eso es hermoso para mi”

Camila Galante y sus hijos.